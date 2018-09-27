Başkan Tok: “Çocuklarımla mektupla haberleştiğim zamanlar oldu”

Belediye başkanlığını severek yapıyorum. Rol modelimiz Cumhurbaşkanımız” dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Akademik Düşünce Enstitüsü Dernek Başkanı Metin Öz ve Yönetim Kurulu Üyelerini ağırladı. Neden siyasete atıldığını anlatan Başkan Tok, “Önce siyasetin tanımını yapmak lazım. Belediye başkanlığı siyasetin uzantısı gibi görünse de bence siyaset halka hizmet etme sanatıdır. Biz halka hizmet etmeyi bir ibadet sayıyoruz. Bizim belediye başkanlığımızdaki rol modelimiz Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Biz, Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında çizdiği, yol gösterdiği ve rehber edindiğimiz belediyecilik anlayışı ile hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu konudaki bilgilerimizi, tecrübelerimizi, halka hizmet sunmak bu göreve talip olduk. Tabii, belediye başkanı olmak çok güzel bir duygu. Belediye başkanlığında insanlara birebir hizmet ediyor. Yapmış olduğumuz eserleri görünce zevk alıyoruz. Belediye başkanlığı yorucu olmasına rağmen zevk verici bir meslek. Biz bu işi severek yapıyoruz, hatta bu işten zevk alıyorum” diye konuştu.

Belediye başkanı olmanın aile hayatına etkisinin sorulduğu soruyu cevaplayan Başkan Tok, “Tabii bazen problemler yaşıyoruz. Çocuklarımla mektupla haberleştiğim zamanlarım oldu. Dileklerini ve isteklerini mektupla yazıyorlardı. Ben de akşam geldiğim zaman mektupları okuyordum. Çünkü 23.00'ten önce eve gelemiyorum. Bazen sadece hafta sonları yüzlerini görebiliyordum. Bu manada evdekileri ihmal ediyoruz. Gerçekten eşim ve çocuklarım fedakârlık yapmış oluyorlar. Allah onlardan razı olsun. Herkesin düğününe, açılışına gitmekten hafta sonu da kalmıyor. Evdekileri biraz ihmal ediyoruz ama bu işin de raconu bu” şeklinde konuştu.