Başkan Tok: “Doğaya sahip çıkıyoruz”

İlkadım Belediyesi tarafından düzenlenen Mahmur Dağı Mesire Alanı vatandaşların aileleri ile birlikte huzur içerisinde zaman geçirmelerine imkan tanıyor. Doğal yapısına hiçbir zarar verilmeden planlanarak yeniden düzenlenen mesire alanı çocukların da doğayla tanışmalarına vesile oluyor.

“Doğaya ve yeşile sahip çıkıyoruz”

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, yaptığı projelerle doğaya ve yeşile sahip çıktığını vurgularken, “Beton yapıların hızla çevreyi sardığı günümüzde doğayı ve yeşili koruyarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmak en büyük önceliklerimizden biridir. Bu düşüncelerle park ve bahçelerimizde gerçekleştirdiğimiz yeşillendirme çalışmalarımızın yanı sıra Mahmur Dağı Mesire Alanımızla da vatandaşlarımızı doğayla ve yeşilin binlerce tonuyla buluşturuyoruz. Her yıl vatandaşlarımızla Mahmur Dağı Şenlikleri'nde bir araya geliyoruz ve doğanın güzelliğini birlikte yaşıyoruz. Bunun yanı sıra doğa sporları ve ekstrem sporlar için de eşsiz bir alan haline gelen alanımız sporseverleri yaz kış ağırlamaya devam ediyor. Gelecek nesillere olan sorumluluğumuz ışığında tüm projelerimizde doğaya olan saygımızı yitirmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.