Başkan Tok, Gazi Devlet Hastanesi personelini ağırladı

Başkan Erdoğan Tok, Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Emine Sehmen'in hastane temizlik personeli için düzenlediği buluşmaya katıldı. Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, hastane yöneticileri ve hastane personelinin katıldığı buluşma Derebahçe Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.

Sehmen'den Tok'a teşekkür

Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Emine Sehmen, hastanenin çevre düzenlemesini yapan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a destekleri için teşekkür ederken, “Başkanımız Erdoğan Tok'un çalışanlara verdiği değeri bildiğimiz için bizler de personelimizle buluşurken aynı hassasiyeti göstereceğinden emindik. Bu güzel buluşmamızda bizi kırmayarak ev sahipliği görevini seve seve üstleneceğini belirtti. Kendisine hem bu organizasyon için hem her anlamda çalışanlara ve işçilere verdiği destek için hem de hastanemize sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Oruç; “Başarının sırrı aile ortamını tahsis etmektir”

Ardından söz alan Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Biz kamu görevlileri ve yöneticileri olarak hangi kurum da olursak olalım başarılı olmanın yolunun aile ortamının tahsis edilmesinden geçtiğini biliyoruz. Bu nedenle bu buluşmayı çok anlamlı buluyorum. Hem bu buluşmayı organize eden başhekimimize hem de bizleri çok iyi bir şekilde ağırlayan başkanımıza ben de teşekkür ediyor saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

Tok: “Birlik ve beraberliği pekiştiren tüm çalışmaların destekçisiyiz”

Birlik ve beraberlik ortamının sağlanmasına katkı sağlayacağı her çalışmaya her zaman destek vermekten mutluluk duyduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ise, “İlkadım Belediyesi olarak 4,5 yılda dev projeler ve çok büyük hizmetlere imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Ancak bu başarıların perde arkasında her zaman çalışanlarımızla bir aile ortamında omuz omuza olmanın yattığını biliyoruz. Şahsım adına her fırsatta personellerimizi ziyaret eder onların odasına misafir olurum. Her bayramda tek tek hepsi ile tokalaşır sohbet ederim. Bu samimiyet ve yakınlık da beraberinde başarıyı getirir. Aynı duyguları paylaştığını bildiğim değerli Başhekimimiz Emine Sehmen'in de hastane temizlik personeli ile bir araya geleceğini duyduğumda seve seve ev sahipliğini üstleneceğimi bildirdim. Böylece bu güzel buluşmada bir arada olma şansı yakaladık. Bir hastanenin en önemli görevlerinden birisi olan temizlik görevini icra eden kıymetli kardeşlerimize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.