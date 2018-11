Başkan Tok: "Halkı kucaklayan belediyecilik"

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Murat Türer'i ziyaret etti. Başkan Tok, muhtarlık ziyaretinin ardından , çevre esnafı ve mahalle sakinleri ile kucaklaştı. Hayata geçirdikleri insan odaklı projelerin halkın beğenisini kazandığını söyleyen Başkan Erdoğan Tok, yaptıkları tüm hizmetlerin kentin genelini ilgilendirdiğini kaydetti.

"İhtiyaca göre hizmet ürettik"

İnsanların sosyal yaşamını genişleten hizmetleri ilçenin ve yaşayanlarının ihtiyaçlarını tespit ederek belirlediklerini ifade eden Başkan Tok, "Biz, İlkadım Belediyesi sınırlarının çok daha ötesinde bir kent vizyonu hedeflemekteyiz. Yalnızca günün ihtiyaçlarını değil gelecek nesiller içinde önemli yatırımlar yapıyoruz. Hayata geçirmiş olduğumuz projelerle vatandaşımızın sosyal yaşam alanını genişletiyoruz. İlkadım Belediyesi olarak birçok hizmeti ve projeyi yaparken önce kentimizin ve vatandaşımızın önceliklerini tespit ediyoruz. Bununla birlikte görevi devraldığımız günden bugüne sivil toplum örgütlerimizi ziyaret ederek istişareler yapıyoruz. Biz İlkadım'ı ben anlayışı ile değil, biz anlayışıyla yönetiyoruz" dedi.

"Halka odaklanan projeler"

Halka giderek ihtiyaçlarının ne olduğunu öğrendiklerini söyleyen Başkan Tok, "Belediyecilik, belediye binasında oturarak yapılmaz. Her zaman bölgede bulunarak incelemeler yaparak halkın isteklerini karşılayabiliriz. Bizlerde her sabah İlkadım ilçemizde incelemeler yapıyoruz. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyip halkımızın olurunu alarak gerçekleştiriyoruz. Belediyecilikte hizmet noktasında her şey yapılabilir ama vatandaşın istemediği uygun görmediği bir işi yapmak hizmeti yapmamak gibi olur. Bu nedenle her zaman istişareye, halkımızla buluşmalara önem veren belediyecilik anlayışı işle çalışıyoruz. Halkımızdan aldığımız enerji ve destek ile gece gündüz demeden her gün daha güzel daha modern bir İlkadım için koşuyoruz" diye konuştu