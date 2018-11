Başkan Tok: “Her yatırımda gençlerimizi merkeze aldık”

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Yaptığımız her yatırımda gençlerimizi merkeze aldık ve bilim ve irfanın yanı sıra sporda da başarılı olmaları için çok caba harcadık” dedi.

İlkadım Belediyesi sporcuları 30 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Mersin'de gerçekleştirilen 2. Grup Türkiye Boks Şampiyonası'nda iki şampiyonluk elde ederken, 26-28 Ekim tarihleri arasında Afyon'da gerçekleştirilen Yıldızlar ve Minikler Güreş Lig müsabakalarından 3'üncülükle döndü. İki ayrı branşta gerçekleştirilen müsabakalardan 3 kupa ile dönen sporcular İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un misafiri oldu. 2. Grup Türkiye Boks Şampiyonası'nda 91 kilogramda Berat Acar, 81 kilogramda ise Tamer Tok Türkiye Şampiyonu olurken, Yıldızlar ve Minikler Güreş Lig müsabakalarından İlkadım Belediyesi sporcuları takım olarak 3'üncülüğü elde etti.

“Sporcularımız gurur kaynağımız”

Genç sporcuları makamında ağırlayarak tek tek tebrik eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Belediyemiz sporcuları her branşta başarıdan başarıya koşarak bizlerin gurur kaynağı oluyorlar. Her yeni başarı ile çıtayı biraz daha yükselterek daha da büyük başarılara imza atmayı başaran evlatlarımızı canı gönülden tebrik ediyor ve başta antrenörleri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“İnsana yatırım kazandırıyor”

İlkadım Belediyesinin en büyük yatırımının insana olduğunu vurgulayan Başkan Tok, “Güçlü yarınlar ve büyük Türkiye için insana yatırımın en büyük yatırım olduğunu biliyoruz. Biz de elimizde ki tüm imkanları insanımıza ve en başta geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yapıyoruz. Spor salonlarımız, kültür merkezlerimiz, eğitim alanlarımız kısacası belediyemiz imkanları ile sağladığımız her yatırımda gençlerimizi merkeze aldık ve bilim ve irfanın yanı sıra sporda da başarılı olmaları için çok caba harcadık. Sporun her branşı için disiplin, özveri, sabır ve mücadele ruhu gerekir. İşte bizler de bu erdemleri evlatlarımıza aktarıyoruz ve başarı kendiliğinden geliyor. Belediyemiz bünyesindeki hemen her branşta her geçen gün artan başarı oranı ile Türkiye'de konuşulur hale gelmemizi sağladığımız alt yapı ve bu anlayış sağladı. Bundan sonrada Türkiye'nin sporcu fabrikası gibi çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.