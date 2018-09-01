Başkan Tok: “İlkadım 2023’e hazırlanıyor”

AK Parti 71. İlkadım İlçe Danışma Toplantısı Yıldıray Çınar Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantının ana gündemi yaklaşan yerel seçimler olurken, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok konuşmasında İlkadım’ın 2023’e hazırlandığını ve modern İlkadım için yoğun çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

AK Parti 71. İlkadım İlçe Danışma Toplantısı açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Hakan Ay, “AK Parti olarak önümüzde yoğun ve önemli bir sürecin olduğunun farkındayız. Ama bu süreci omuz omuza vererek AK Parti ailemizin tüm bireyleriyle özverili bir şekilde çalışarak başarıyla tamamlayacağımıza inanıyorum” dedi.

İlkadım’ın son 4 buçuk yıldaki hızlı değişim ve gelişimini anlatan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “İlkadım altın çağını yaşıyor ve 2023’e giden yolda belirlediğimiz vizyon ile ilçemizi ve şehrimizi yaşam kalitesi en yüksek şehirlerden biri yapmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. 4 buçuk yıl gibi kısa bir sürede 20 yılda yapılamayan dev projelere imza attık. Bundan sonraki süreçte ise planlamalarımızı 2023 yönelterek İlkadım’ın geleceğini planlıyoruz. AK Partili belediyecilik anlayışını merkeze aldığımız çalışmalarda vatandaşımızın refahını öne alarak her yaştan hemşehrimiz için ve özellikle de gençlerimiz için yeni projeleri gündemimize aldık. Bu projelerimizin en önemlisi kentsel dönüşüm planlaması olacak. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da gündemine gelen bu sorun için bizler makro projeyi hazırlayacağız ve önümüzdeki dönemde bu plan üzerinden kentsel dönüşümü gerçekleştirmiş olacağız. Planladığımız projeler, seçim sonrası başkanlık koltuğunda kim olursa olsun, İlkadım’ın menfaatine olan eşsiz projeler olarak uygulanabilir çalışmalar olacaktır” diye konuştu.

Seçimlere kısa bir süre kala uyarılarda bulunan AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, “Seçimlere kısa bir süre kaldı. Bu süreç içerisinde bizlerin arasından da aday adayları çıkacaktır. Tabii ki bu da gayet doğaldır. Ancak bu hassas süreç içerisinde adaylarımızdan beklediğimiz teşkilatımızın disiplinine yakışır tüzüğüne uygun ve kuralları önemseyen davranışlar içerisinde olunmasıdır” şeklinde konuştu.

Toplantıya ayrıca AK Parti İlkadım Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen, AK Parti İlkadım Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman, AK Parti İlkadım yönetim kurulu üyeleri, mahalle başkanları ve AK Parti ailesinin üyeleri katıldı.