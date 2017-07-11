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11 Temmuz 2017 14:46

Başkan Tok: “İlkadım büyük projelerle hızla modern bir kent haline geliyor”

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlkadım ilçesinin büyük projelerle hızla modern bir kent haline geldiğini söyledi.

Başkan Tok: “İlkadım büyük projelerle hızla modern bir kent haline geliyor”

11 Temmuz 2017 14:46


İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Samsun Valisi Osman Kaymak’ı Başkan Yardımcıları Yahya Çınkıl, Musa Yüksel ve Cemal Kulein ile birlikte makamında ziyaret etti. Nezaket ziyaretinde Vali Osman Kaymak’a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Tok, “Hep birlikte kentimizi geleceğe taşıma konusunda birçok önemli çalışmaya imza atacağımıza dair inancımızı belirtmek istiyorum” dedi.


Vali Osman Kaymak’a İlkadım ilçesi ve Belediye hizmetleri hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Yoğun nüfusu ve birçok kamu kurumunun ilçe sınırları içerisinde bulunması nedeniyle şehrin lokomotifi konumunda olan İlkadım büyük projelerle hızla modern bir kent haline geliyor. Üç yıl içerisinde belediyemizce gerçekleştirilen projeler ve hizmetlerin yanı sıra 18-30 Temmuz tarihleri arasında Samsun’da düzenlenecek olan 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat hazırlıkları ile ilgili gelinen son aşamaya ilişkin bilgi verdik” ifadelerini kullandı.




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