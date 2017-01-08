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08 Ocak 2017 17:07

Başkan Tok: "İlkadım’da kar çile değil, güzelliktir"

Başkan Tok:

08 Ocak 2017 17:07

Kar yağışını çile olmaktan çıkarmak için ekipleri seferber ettiklerini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Biz yolları açarız, halkımız kar yağışı ile oluşan beyaz güzelliğin keyfini çıkarsın" dedi.
Yoğun ve etkisini sürdüren kar yağışı sonrası belediye ekipleri seferber oldu. Greyder, kepçe, yükleyici, kar küreme aracı, cays ve tuzlama araçları ile ilçe genelinde karla kaplanan yolları açan ve yüzeylerdeki karları temizleyen İlkadım Belediyesi ekipleri, karın tadını çileye dönüştürmemek için 7/24 vardiya halinde tüm ekiplerle çalışmalarını sürdürüyor. Karın korkulacak ve eziyet olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Samsun kent merkezinin karla kaplanmasının Allah’ın lütfu ve ihsanıdır. Vatandaşlarımız karın keyfini çıkarsın. Biz ekiplerimizle ilçemizde kapanan yolları açıyoruz" diye konuştu.
İlçenin dört bir tarafında karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydeden Başkan Erdoğan Tok, "Belediye olarak hiçbir vatandaşımızın kar nedeniyle mağdur olmaması için büyük gayret gösteriyoruz. Kar yağışı tüm şehri etkisi altına almasına rağmen özellikle yüksek kesimlerde evlerine ulaşmakta zorluk yaşayan vatandaşlarımızın, yol açma ve tuzlama çalışmalarımızla evlerine güven içerisinde ulaşmalarını sağlıyoruz. Yol açma çalışmalarımızı yağıştan daha çok etkilenen yüksek mahallelerimizden başlatarak ilçemizin tüm mahallelerinde ulaşım sıkıntısı yaşanmaması için karla mücadele etmekteyiz" şeklinde konuştu.



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