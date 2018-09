Başkan Tok: “İlkadım’ı ortak akılla geleceğe taşıyoruz”

Her gün farklı bir mahallede mahalle muhtarları ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek kardeşlik bağlarını güçlendiren Başkan Erdoğan Tok’un bugünkü durağı Baruthane Mahallesi oldu. Baruthane Mahallesi Muhtarı ve Samsun İli Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk ile mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Erdoğan Tok, mahalleliler tarafından gösterilen teveccühe teşekkür etti.

Başkan Tok her talebi tek tek not aldı

Baruthane Mahallesi sakinleriyle sohbet ederek taleplerini dinleyen Erdoğan Tok, her talebi tek tek not alarak vatandaşlarla fikir alışverişinde bulunurken, “Yaptığımız hizmetlerin merkezinde vatandaşımızın mutluluğu var. Bu nedenle küçük büyük demeden her talebi aynı ehemmiyette değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın refahı için en büyük yatırımdan en küçük talebe kadar tüm isteklerini yerine getirmek adına tüm çalışanlarımızla hizmet ediyoruz. Bu hizmetlerimizin karşılığını da bugün olduğu gibi hemşerilerimizin samimi yaklaşımları ve teveccühleri ile alıyoruz” diye konuştu.

“Yol haritamızı vatandaşımızla çiziyoruz”

Mahalle buluşmasında ana başlığı istihdam oluştururken İlkadım’da yapılan dev yatırımların istihdama sağladığı katkıları vurgulayan Başkan Erdoğan Tok, “Biz yaptığımız yatırımlarla özellikle gençlerimizin hayatına dokunacak ve istihdama en verimli şekilde katkı sağlayacak planlamaları yapıyoruz. Bu planlamalarda bugün olduğu gibi siz değerli hemşehrilerimizle ortak aklı kullanarak istişarelerimizi birlikte gerçekleştiriyoruz. İlçemizin tamamında vatandaşlarımızla yakaladığımız bu ortak paylaşımlar ve kardeşlik ortamında İlkadım’ı geleceğe birlikte taşıyoruz. Her an vatandaşımızla iç içe gerçekleştirdiğimiz istişarelerle gönül bağımızı kopmamak üzere güçlendirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.