Başkan Tok İlkadımlı’larla buluştu

İlkadım Belediyesi bayramlaşma törenini İlkadım hizmet binasında gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan Tok tarafından Ramazan Bayramı’nın birinci gününde gerçekleştirilen bayramlaşma merasimine, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, daire müdürleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Hakan Ay ve teşkilat üyeleri de katıldı.

Vatandaşların bayramını kutlayan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayını hemşehrilerimizle sağlık ve sıhhat içerisinde geçirerek bayram sabahına eriştik. Dinimizde büyük bir manevi değere sahip bayramlar küskünlüklerin bittiği, kardeşlik ve akrabalık duygularının doruğa çıktığı en güzel günlerdir. Hele ki ibadetle geçen ramazan ayının sonunda ulaştığımız bayram günleri doyumsuz bir manevi haz vermektedir. İlkadım Belediyesi olarak bu mutluluğu bayramın ilk günü belediyemizde düzenlediğimiz resmî bayramlaşma merasimi ile hemşehrilerimizle paylaştık. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da bayramlaşma merasimimize yoğun ilgi gösteren İlkadımlı hemşehrilerimize teşekkür ederim. Bu vesile ile tüm İslam aleminin Ramazan bayramını tekrar tebrik eder, başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya Müslümanlarına barış ve huzur getirmesini temenni ederim" diye konuştu.