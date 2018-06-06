Kamuoyunda "İmar Barışı" olarak bilinen, 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin düzenlemenin usul ve esasları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Yapı Kayıt Belgesi 31 Aralık 2017’den önce yapılmış yapılar için verilecek. Belge için müracaatlar 31 Ekim 2018’e kadar yapılacak, belge bedeli ise 31 Aralık 2018’e kadar ödenebilecek. Ramazan ayının 21’inci günü İlkadım Belediyesi Komşu İftarları Zeytinlik ve Hastane Mahallesi sakinlerini bir araya getirirken Başkan Tok, "Dönüşüm adına verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz" dedi.

Ramazan ayının 21’inci günü Hastanebaşı Camisi 2. Bulvar üzerinde kurulan İlkadım Belediyesi Komşu İftarları Gönül Sofrası Zeytinlik ve Hastane Mahallesi sakinlerini bir araya getirdi. Binlerce mahalle sakinin katıldığı iftar alanını gezerek vatandaşlarla sohbet İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok Ramazan ayının kardeşliğinin İlkadım’ da yaşandığını vurguladı.

"Herşey yarınlarımızın teminatı evlatlarımız için"

İftar öncesinde alana gelerek vatandaşlarla tek tek konuşan Başkan Tok, yoğun katılımdan mutluluk duyduğunu belirtti. Tok, "Her yaştan vatandaşımız ile iftar sofralarımızda bulunmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Ancak geleceğimizin teminatı değerli yavrularımızın burada gülümsediklerini görmek ayrı bir mutluluk vermekte. Soframızı güzelleştiren sevimli yavrularımızın ve gençlerimizin elleri tek tek sıkıyorum ve isteklerini dinliyorum. Bunun yanında daha iyi bir eğitim almaları için eğitim kurumlarımıza elimizden gelen desteği sağlıyoruz. 4 yıl gibi kısa bir sürede 62 çocuk parkı ve 12 halı saha yaptık. Gençlerimiz için Türkiye’nin en büyük Gençlik Merkezini hizmete sunduk. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın mutluluğu için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"İmar barışı ile sorunlar çözülecek"

Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında olan imar barışı hakkında bilgi veren Başkan Tok; "Hastane mahallemizin de içerisinde bulunduğu mahallelerimiz için geçtiğimiz yıllarda kentsel dönüşümün yolunu açarak en önemli sorunlardan birine çözüm olmuştuk. Şimdi ise vatandaşımızın doğalgaz sorununu ortadan kaldıracak yasa tasarısı ile imar barışı geliyor. Aftan faydalanacak her vatandaşımız doğal gaz için başvuru yaparak yıllardır çözüm bulamamış bu sorundan kurtulmuş olacaklar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde gerçekleştirilen af yasası 8 Haziran’da yürürlüğe giriyor. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Teravih programı Gürbüz Camisi’nde yapıldı. İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel’in katıldığı programda Kur’an-ı Kerim tilavetini Kocatepe Camisi İmam Hatibi İsmail Coşar hoca okudu. Şehitler ve dünyanın her yerindeki mazlum ve mağdurlar için dua edildi. Teravih çıkışı Başkan Tok İlkadım Belediyesi tarafından ikram edilen lokmalar ve çaylar eşliğinde vatandaşlarla sohbet etti ve taleplerini dinledi.