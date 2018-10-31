Başkan Tok: “İnsana ve insanın yaşamına dokunuyoruz”

Mesaisinin yarısını saha gezisine ayıran Başkan Tok, mahallelerde muhtarlarla beraber buluşarak, mahallelerin eksikliklerini yerinde tespit etmeye devam ediyor. Her gün farklı bir mahallede muhtarlarla ve çevre esnafıyla bir araya gelen Başkan Tok'un bugünkü adresi Kalkancı ve Karasamsun Mahalleleri oldu.

“İnsana ve insanın yaşamına dokunuyoruz”

Belediyeciliğin sahada yapılması gerektiğine değinen Erdoğan Tok, “İlçemiz çok hızlı büyüyor. Bu yüzden sağlıklı büyüyebilmesi için doğru kararlar almamız gerekiyor. Biz de öyle yapıyoruz günümüzün yarısını sahada muhtarlarımızla ve mahalle sakinlerimizle bir arada geçiriyoruz, çalışmalarımızı inceliyor ve mahalle sakinlerimizin taleplerini dinliyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çıktığımız bu hizmet yolunda insana ve insanın yaşamına dokunmak için gönül belediyeciliği doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarla halkımızın gönlüne sesleniyor onların yaşam kalitelerini yükselterek dualarını alıyor hizmet için yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Muhtarlık ziyareti sonrası vatandaşları selamlayarak tek tek sohbet eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlkadım Belediyesi olarak çocuklara ve gençlere verdikleri değeri vurgulayarak şunları söyledi:

“Türkiye'nin en büyük Gençlik Merkezi ile 62 park ve 12 halı sahayı çocuk ve gençlerimize armağan ettik. Park ve halı sahalarımızın yanı sıra spor salonları ve aktivite merkezleri yaptık. Mete Adanır Spor Salonumuz başta olmak üzere bütün kültür merkezlerimizde yüzlerce evladımız spor yaparak sağlıklı büyüyor. Bu tesislerden olimpiyat, dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonları çıkarıyoruz. Yine İLKEM Etüt Merkezlerimizde binlerce çocuğumuzu geleceğe hazırlıyoruz. Bu hizmetlerimizin tamamından binlerce yavrumuz faydalanarak mutlu oluyor. Çocuklarımızın bu mutlulukları da bizim en büyük ödülümüz oluyor. Biliyoruz ki bugünün mutlu çocukları ve gençleri yarının başarılı bireyleri olacak.”