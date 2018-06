İlkadım Belediyesi tarafından 4 yıldır düzenlenen ve geleneksel hale gelen Teravih Namazı ve Gönül Sohbetleri programının bu yıl için sonuncusu gerçekleştirildi. Yeşiltepe Camisi’nde gerçekleştirilen programa Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz da katılırken Başkan Erdoğan Tok namaz sonrası cami cemaati ile sohbet etti.

Tok: "Bizleri hiç yalnız bırakmadınız"

Teravih namazı sonrası İlkadım Belediyesi tarafından ücretsiz olarak ikram edilen lokma tatlısı ve çay eşliğinde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Tok, "Öncelikle Ramazan ayının son teravih namazı olması nedeniyle hepimizde olduğu gibi bir burukluk hissediyorum. Çünkü 30 gün boyunca her akşam iftardan sahura siz değerli hemşehrilerimizle bir araya gelmenin sevincini yaşıyorduk. Her zaman vatandaşımızla iç içe olmamıza rağmen Ramazan ayının maneviyatı ile gerçekleştirdiğimiz buluşmalar başka bir huzur yaşatıyordu. Hamdolsun bu Ramazan’da da siz değerli hemşehrilerimiz hep bizlerle oldunuz. Hep birlikte oturduğumuz iftar sofralarının ardından her akşam başka bir camide gerçekleştirdiğimiz Gönül Sohbetleri programımızda da bizleri yalnız bırakmadınız. Ramazan ayının huzur ve maneviyatını aynı sofralarda, beraber kıldığımız namazlarda ve sohbetlerimizde yaşama şansı bulduk. Bu nedenle siz değerli İlkadımlı kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum ve ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyorum" diye konuştu.

"Kentsel dönüşüm konusunda hızla ve büyük değişimler yaşanıyor"

Sohbet sonrası vatandaşların sorularını yanıtlayan Başkan Tok, "İlkadım için yaptığımız hizmetler ve projelere ara vermeden devam ediyoruz. Bu istikrarlı çalışmalarımız sonucu İlkadım Karadeniz’in parlayan yıldızı haline gelirken gelişim ivmemiz de yükselmeye devam etmiş oluyor. İlçemizin en büyük sorunlarından olan kentsel dönüşüm konusunda hızla ve büyük değişimler yaşanıyor. Hükümetimizin de desteği ile bu soruna köklü çözümler buluyoruz. Son olarak İmar Barışı Yasası ile imarı olmayan meskenler ve yapılarda imar almanın önü açılmış oldu. Bunun sonucunda ise bizimde yetkili doğalgaz firması ile bizzat yaptığımız görüşmeler sonucu doğalgaz başvuruları başlayacaktır. Önümüzdeki kış ayına kadar sizleri doğalgaz ile buluşturmak için çalışmalarımız hızla devam ediyor" şeklinde konuştu.

İlkadım belediye Başkanı Erdoğan Tok İlkadımlılarla gerçekleştirdiği sohbet programının ardından Ramazan ayı boyunca her akşam başka bir camide gerçekleştirilen ve binlerce İlkadımlının katıldığı Gönül Sohbetleri programı için lokma tatlısı ve çay gibi farklı ikramların sunulduğu teravih buluşmalarında görevli personellere teşekkür etti.