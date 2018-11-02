Başkan Tok: “Kentsel dönüşümün önünü açtık”

İlkadım Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen muhtar ve vatandaş ziyaretlerine devam eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, bugün Kökçüoğlu ve Unkapanı Mahalleleri muhtarları ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Tok, Kökçüoğlu Muhtarlığı önünde bulunan Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda muhtarlar ve mahalle sakinleriyle çay içerek sohbet ederken kentsel dönüşüm hakkında açıklamalarda bulundu.

“Vatandaş lehine emsal kararlarla kentsel dönüşümün önünü açtık”

Kökçüoğlu ve Unkapanı Mahallelerinin ortak sorununun kentsel dönüşüm olduğunu bildiğini belirten Erdoğan Tok, “Vatandaşımızın mağdur olmaması için çok büyük mücadeleler verdik. Her aşamada önümüze çıkan bürokratik engelleri doğru bir çalışma ve strateji ile geçerek belediye meclisimizden vatandaşımızın lehine bir emsal kararı ile kentsel dönüşümün önünü açtık. Doğal gazdan faydalanamayan çok sayıda bina ve hane için de çalışmalarımız yetkili firma ile birlikte sürdürülüyor. Yıllardır büyük gayret ve çaba göstererek uğraş verdiğimiz İlkadım ilçemizdeki kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmalarımızla birlikte Cumhurbaşkanımızın son Samsun mitinginde, ‘İlkadım İlçemizdeki kentsel dönüşüm sorunlarını biliyoruz. İnşallah, bu meseleyi halledeceğiz' ifadesi gerçekten İlkadımlı hemşehrilerimin özlemle çözülmesini beklediği bir meseleydi. Cumhurbaşkanımızdan ve hükümetimizden Allah razı olsun. İnşallah bu müjde ile birlikte İlkadım'da yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır” dedi.

Kentsel dönüşümde yerinde dönüşümün çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Tok, şunları söyledi:

“Yerinde dönüşüme ilk örneği ve öncülüğümüzü Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezimizle başlatmış olduk. Hem görünüm hem işlevsel olarak İlkadım'a yeterli olmayan eski binamızı yıkarak yerine içerisinde, 250 araçlık otopark, cadde dükkanları, hanımlar yaşam merkezi, Türk hamamı, fitness salonu, spor salonu, nişan salonu, toplantı salonu, derslikler ve düğün salonu gibi birçok sosyal alanın bulunacak modern bir bina yapıyoruz. İnşaatı hızla devam eden merkezimizin ilçemize büyük bir değişim kazandırmanın yanında kentsel dönüşümde de önemli bir örnek olacak.”