Başkan Tok, öğrencilere kitap dağıttı

İlkadım Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulunda öğrencilerle bir araya gelerek kitap dağıtan Başkan Tok, “Tüm çocuklarımızın Dünya Çocuk Kitapları Haftası'nı kutluyor, kitap okumayla ilgili farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen kitap dağıtımı etkinliğine İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları ile okul idaresi katıldı. Etkinlik esnasında öğrencilerle voleybol oynayarak sohbet eden Başkan Tok çocuklarla bir ara olmaktan her zaman mutluluk duyduğunu dile getirdi.

“Geleceği kültür ve sanatla inşa ediyoruz”

Öğrencilere kitabın yanı sıra çeşitli hediyeler de veren İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Geleceğimizin teminatı kıymetli çocuklarımızın ve gençlerimizin istifade edebileceği her türlü faydalı çalışmada üzerimize düşeni yapma gayreti içerisindeyiz. Eğitimin her aşamasında çocuklarımızın yanındayız. Fiziki katkıların yanı sıra biliyoruz ki kültür ve sanatla yetişmeyen nesiller başarılı olamaz. Bu gelişimin en büyük aracı da okuma alışkanlığı kazanmaktır. Bu nedenle bugün çocuklarımızla bir araya gelerek onlara kitap dağıtıyoruz. Gelecek planlarımızı gençlerimiz üzerinden yaparken yarınlarımızı kültür ve sanatla inşa ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Eğitim gönüllüsü belediyeyiz”

"4,5 sene de eğitime ciddi katkı sağlayarak Samsun'un eğitim yükünü sırtlayan ilçemizde bölgemizdeki okulların ihtiyaçlarını karşılama noktasında ciddi katkılar sunuyoruz" diyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, şöyle konuştu: “Çocuk ve gençlerimizin çok daha iyi şartlarda eğitim alması, okullarımızın ve dersliklerimizin fiziki şartlarının güzelleştirilmesi ve iyileştirilmesi adına çok önemli hizmetler yapıyoruz. Çocuklarımızın başarısı ve mutluluğu için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Spor malzemesi, bilgisayar sınıfları, kütüphanelerin kurulması, çocuk parkı, bahçe düzenlemesi, fen laboratuvarı yardımları gibi birçok alanda desteklerimiz oldu ve bu desteklerimiz devam edecek. İlkadım Belediyesi olarak elimizin değmediği tek bir okulumuz bile kalmadı. Yarınlarımızın güvencesi çocuklarımızın 2023 Türkiye'sine hazırlanmasında belediye olarak gereken destek ve katkıları sunuyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da eğitime olan katkı ve desteklerimiz imkânlarımız ölçüsünde devam edecektir.”