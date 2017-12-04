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04 Aralık 2017 18:04

Başkan Tok: "Önemli olan gönlümüzün engelli olmaması"

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli derneklerini ziyaret eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, engelleri kaldırmanın kendilerinin görevi olduğunu belirtti.

Başkan Tok:

04 Aralık 2017 18:04


Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu, Altı Nokta Görme Engelliler Derneği Başkanı Aynur Yiğit, Anadolu Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Hüseyin Mızrak’ı ziyaret eden Başkan Tok, engelli vatandaşların yakın ilgisi ve sevgisiyle karşılandı. Ziyarette kendi elleriyle çikolata ikram eden Başkan Tok, belediye olarak engellileri önemsediklerini söyledi.


Engelli vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını ve desteklerini hiçbir zaman kesmeyeceklerini belirten Başkan Tok, "Sizlerin bizlerden beklentilerinizi iyi biliyoruz. Bizlere düşen, sizlerin önündeki engelleri kaldırmaktır. Yaptığımız tüm projelerde sizlerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hareket etmekteyiz. Engelli kardeşlerimiz ve yakınları, kendilerine değer verildiğini, her zaman yanlarında olduğumuzu bilsinler. Biz şunu çok iyi biliyoruz: Önemli olan yüreklerin engelli olmaması, önemli olan kalplerin, gönlümüzün engelli olmamasıdır" diye konuştu.




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