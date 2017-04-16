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16 Nisan 2017 13:44

Başkan Tok oyunu kullandı

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, referandum için sandık başına giderek oyunu kullandı.

Başkan Tok oyunu kullandı

16 Nisan 2017 13:44


Eşi ve üç kızı ile birlikte Yeşilyurt Demir Çelik İlkokuluna giden Başkan Erdoğan Tok, tercihini yaptı. Oy kullanma sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Tok, “Türkiye için çok önemli bir gün olan 16 Nisan referandumunda öncelikle huzurlu bir ortamda oy kullanmaktan oldukça memnunum. Bütün aile üyelerimle sakin bir ortamda oyumuzu kullandık. Uzun süren referandum çalışmalarımız ardından oylamanın ekonomik yükselişin ve istikrarın devamı için olumlu bir netice ile sonuçlanmasını temenni ediyorum” dedi.



“Gayemiz milletin kazanması”


16 Nisan referandumunun kazananının Türk milleti olacağını vurgulayan Tok, “Cumhurbaşkanlığı sistemi bir başlangıçtır. Bu sistem ile söz hakkı tam anlamıyla yüce milletimizin olacaktır. Gece gündüz süren çalışmalarımızda bunun bir parti seçimi olmadığını vatandaşlarımıza anlattık. Bu oylama büyük Türkiye’nin, güçlü ekonominin, hızlı bürokrasinin ve demokrasinin oylamasıdır” diye konuştu.




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