Başkan Tok, personelle bayramlaştı

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, her yıl olduğu gibi bu bayramdan önce de belediye personeli ile bayramlaştı. Başkan Tok, İlkadım Belediyesi İlkadım ve Gazi Hizmet Binalarında ve Derebahçe Şantiyesinde görev yapan personeller ile tek tek bayramlaştı. İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcılarının da eşlik ettiği bayramlaşma ziyaretlerinde belediye çalışanlarıyla sohbet eden Başkan Erdoğan Tok, "İlkadım’a hizmet için büyük bir özveri ile çalışan mesai arkadaşlarımın mübarek Kurban Bayramını en içten duygularımla kutluyorum" dedi. Bütün birimleri gezerek çalışanlarla tek tek bayramlaşıp sohbet eden Başkan Tok, "İlkadım son yılların en büyük yükselişi ile altın çağını yaşarken bu hizmetlerin arkasında gece gündüz demeden canla başla çalışan belediyemizin personelleri var. Değerli vatandaşlarımıza birliktelik mesajları verirken en güzel örneği mesai arkadaşlarımızla büyük bir aile olarak gösteriyoruz. Bu birliktelikle İlkadım’a ve şehrimize kaliteli bir hizmet anlayışı sunmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle İlkadım’a hizmet için büyük bir özveri ile çalışan mesai arkadaşlarımın mübarek Kurban Bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu.

Tok: "Tüm çabalarımız mutluluk üzerine"

Mutlu personel, mutlu aile ve mutlu toplum oluşturmak istediklerini belirten Başkan Tok, "Bu çabamızı gerçekleştirdiğimiz zaman inanın ben de mutlu başkan oluyorum” dedi. Başkan Tok, “Bayramlar, toplumsal hayata ayrı bir güzellik ve zenginlik katarken, milletimiz için de kucaklaşma ve kenetlenme günleridir. Bu birlikteliğimizi taçlandıracak olan Kurban Bayramının bütün küslüklerin bitmesine, milletimizin kucaklaşmasına ve kardeşliğimizin pekişmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Ayrıca her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da vatanı görevini yerine getiren tüm askerlerimizin Kurban Bayramlarını en samimi duygularımla kutluyor, canlarını vatan, millet ve devlet uğruna feda eden, sahip olduğumuz tüm değerleri bizlere armağan eden şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükran duygularımla anıyorum. Belediyemizde geleneksel olarak yapılan bayramlaşma törenimiz Kurban Bayramı’nın 2. günü, saat 14.00’te İlkadım hizmet binamızda yapılacaktır. Bayramlaşmaya tüm halkımız davetlidir" dedi.