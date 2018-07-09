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09 Temmuz 2018 19:44

Başkan Tok, tarihi ana tanıklık etti

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Mecliste yemin etmesini TBMM’den izleyerek, destekte bulundu.

Başkan Tok, tarihi ana tanıklık etti

09 Temmuz 2018 19:44


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mecliste ettiği yemininin ardından Türkiye resmen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerken, bu tarihi anı izleyenler arasında İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok da yerini aldı. Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin töreni için Ankara’da bulunan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mecliste gerçekleşen yemin törenini ünlü isimlerle birlikte izledi. Mustafa Ceceli’den Müge Anlı’ya kadar bir çok ünlü Meclise gelerek Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin törene katılırken İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’ta ünlü isimlerle aynı fotoğraf karesine girdi.


İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Mecliste gerçekleşen yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen törene de katılarak, Erdoğan’a destekte bulundu.




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