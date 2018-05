İlkadım Belediyesi, geleneksel basın iftar programını Ihlamur Kafe’de düzenledi. Çok sayıda basın mensubunun katıldığı iftar programının sonunda konuşan Başkan Erdoğan Tok, hizmet süresi boyunca gerçekleştirdikleri projelerden bahsetti.

Her gün farklı bir mahallede iftar verdiklerini söyleyen Tok, “Halkımız bu iftarlara yoğun ilgi gösteriyor. İsmine de ‘Komşu İftarları’ dedik. Komşu İftarları’nda dedeyle torun, gelinle kaynana ile birlikte bütün aile fertleri bir arada iftarlarını açıyorlar. İftarı her zaman aynı mahallede yaptığınız zaman gelen katılımcılar yüzde 80 aynı oluyor. Biz de farklı insanlarla iftar yapmak için değişik mahallelerde iftar düzenliyoruz. İftardan sonra teravih programında da Türkiye’nin sevilen ve tanınan hocalarını getiriyoruz. Her akşam farklı bir camide de Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıyoruz” dedi.

“Tüm zamanlarda yapılan hizmetlerden daha fazlasını 4 yılda yaptık”

4 yıllık hizmet dönemlerinde çok büyük projelere imza attıklarının altını çizen Erdoğan Tok, “Belediye olarak çok önemli projelere imza atıyoruz. Abartmayı çok sevmiyorum ama İlkadım Belediyesinde bugüne kadar yapılan hizmetleri 4 yıl gibi kısa bir süre içerisinde yaptık. İlkadım tarihinde yapılan hizmetlerden daha çoğunu bu 4 yılda yapmanın gururunu yaşıyoruz. Unkapanı Kültür Merkezi de bu hizmetlerden bir tanesi. Burada eski bir bina vardı. Orayı yıkarak zeminden 3 kat aşağıya indik. Dev fore kazıklarımız atıldı. Belediye olarak burada 250 araçlık otoparkın bulunduğu, kadınların kullanacağı yaşam merkezi, hamam, güzellik merkezi ve sauna olacak. En üst katı da düğün salonu olacak. Unkapanı Kültür Merkezinde bir bina içerisinde 6 projeyi birden hayata geçireceğiz. 2 Haziran’da temel atma merasimi yapacağız. Yılbaşına kadar da burayı yetiştireceğiz. Samsunumuza ve ülkemize hayırlı olsun” diye konuştu.

İftara ulusal ve yerel basın kuruluşlarının temsilcileri, internet haber siteleri sahipleri ve çalışanları katıldı.