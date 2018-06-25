Başkan Tok: "Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Dönem Milletvekilliği seçimlerinin sonuçlanmasının ardından açıklamada bulunan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "İlkadım ve Samsun 16 yıldır olduğu gibi yine Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye sahip çıktı, tüm İlkadımlı ve Samsunlu kardeşlerime teşekkür ederim" dedi.

Samsunlular için en iyisini yapmaya devam edeceklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Sadece bölgenin değil dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında olan Türkiye’nin güçlü liderine karşı yapılmak istenen tüm iş birliklerine en büyük yanıtı yine milletimiz vermiştir. AK Parti ailesi olarak Samsun’da alınan sonuçların sevincini yaşarken yerelden genele tüm yöneticilerimizle yine vatandaşımız için en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Samsunda seçimlerin sonucunda, şehrimizi temsil edecek olan beş milletvekilimizi yürekten kutluyorum. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde AK Parti ailesi olarak en iyi hizmet için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İlkadım ve Samsun’da alınan sonuçları değerlendiren İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Vakit Türkiye Vakti sloganı ile çıktığımız yolda başta İlkadımlı hemşehrilerimiz olmak üzere Samsun genelinde büyük bir başarıya imza attık. Cumhurbaşkanlığı oylamasında yüzde 66,58’lik bir oy ile Türkiye genelinin çok çok üstünde bir başarı elde ederek Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a verdiğimiz sözü tuttuk. Daha güçlü bir Türkiye için çıktığımız bu yolda güçlü liderimizi kararlılıkla belirlemiş olduk. Bu sonucun her şeyden önce ülkemizde ve bölgemizde ki mağdur ve mazlumlar için hayırlı bir sonuç olduğunu biliyoruz. Yeni dönemin İlkadım’ımıza, Samsun’umuza ve Türkiye’mize hayırlar getirmesini dilerim" diye konuştu.