Başkan Tok yeni projeler için halkın fikrini alıyor

Mahalle gezilerine devam eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un son durağı Rasathane Mahallesi Muhtarlığı oldu.

Rasathane Mahallesi Muhtarlığını ziyaret eden Başkan Erdoğan Tok, daha sonra AK Parti Rasathane Mahalle Başkanı Dursun Sezgin ve Rasathane Mahalle Muhtarı Ömer Giritli ile birlikte çevre esnafını gezdi, mahalle sakinleri ile sohbet etti. Gönül ve hizmet belediyeciliği yaptıklarını belirten Başkan Tok, "Yaptığımız çalışmaların her biri ilçemize değer katarken insanımızın da gönlüne dokunuyor. Ziyaretlerimizde projelerimizi ve hizmetlerimizi halkımıza, esnafımıza anlatıyoruz. Daha güzel bir İlkadım inşa etme noktasında yeni projelerimiz konusunda her kesimden vatandaşlarımızın görüşlerine başvuruyoruz. Görüyorum ki vatandaşlarımız hizmetlerimizden memnun. Bu da bizi mutlu ediyor, çalışma azmimizi arttırıyor" dedi.

AK Parti'nin belediyecilik anlayışının yerel yönetimlerde hizmet kalitesini ve çıtasını çok daha yukarılara taşıdığını söyleyen Başkan Tok, "AK Parti belediyecilik anlayışı bir ekol olmakla birlikte aynı zamanda okuldur. AK Parti belediyeciliğinin başarısının kaynağı Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın I·stanbul Bu¨yu¨ks¸ehir Belediye Başkanlığı dönemindeki yöneticilik anlayışıdır. Bu sebeple AK Parti'nin belediyecilik modeli ile kimse yarışamaz. AK Parti, belediyecilik anlamında kendi kendi ile yarışmaktadır. Belediyecilik bizim nazarımızda millete hizmet kapısıdır. Bizim nazarımızda sadece millete hizmetkarlıktır vardır" diye konuştu.