Başkan Tok, yol çalışmalarını yerinde inceledi

İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen asfalt ve kaldırım hizmetleri hızla devam ederken Çatalarmut Mahallesi’nde 11 sokakta toplam 1 kilometre asfalt kaplama ve 2,5 kilometre baskı beton kaldırım tamamlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Tok, "Yol medeniyettir diyerek çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

"Başarımızı yükseltmeye devam edeceğiz"

Tamamlanan çalışmaları yakından takip eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "2014 yılında göreve gelir gelmez yol medeniyettir diyerek asfalt, sathi kaplama yeni yol açma ve kaldırım gibi hizmetleri ilçemizin her köşesine uzak yakın demeden eşit bir şekilde sunuyoruz. Son olarak Çatalarmut Mahallemizde tamamlanan çalışmaların sonucunu yakından görmek için bir inceleme ziyareti gerçekleştirdik. Ziyaretimiz esnasında değerli vatandaşlarımızın teveccühleri de bizleri son derece mutlu etmiştir. İlkadım Belediyesi olarak ilçemizi en modern ilçelerden biri yapabilmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Her konuda olduğu gibi yol ve kaldırım çalışmalarımızda da yükselen başarı ivmemizi sürdürülebilir bir hizmet olarak görüyoruz ve bütün çalışanlarımızla bir aile sıcaklığında meşakkatli de olsa var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.