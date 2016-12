Başkan Tok’a ’salon’ teşekkürü

Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Genel Direktörü Haluk Yıldırım, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’u makamında ziyaret ederek, Mete Adanır Spor Salonu’nu genç millilere tahsis etmesinden dolayı teşekkür etti.

İlkadım Belediyesi Mete Adanır Spor Salonu’nu genç millilere tahsis eden Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Genel Direktörü Haluk Yıldırım ve Milli Takımlar Menajeri Mehmet Doğuşken’ i makamında kabul etti.

16-22 Aralık’ta Samsun’ da gerçekleştirilen U18 Basketbol Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını İlkadım Belediyesi Mete Adanır Spor Salonu’nda gerçekleştiren milli sporcular adına basketbola sağladığı destekler için Başkan Tok’a teşekkür eden Milli Takımlar Genel Direktörü Haluk Yıldırım, “Spor adına büyük yatırımların yapıldığı İlkadım ilçemizi bizler de yakından takip ediyoruz. Avrupa Şampiyonası gibi büyük organizasyonlarda teknik heyet ve özellikle sporcuların profesyonel alanlarda hazırlanması büyük bir önem arz etmekte. Bize tahsis edilen Belediyeniz Mete Adanır Spor Salonu’nda hazırlıklarımızı güzel bir ortamda gerçekleştirdik. Hem bu nedenle hem de spor adına verdiğiniz destekler için şahsınıza ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.



"Sporun her alanında desteklerimiz devam edecek"

Bütün sporcular ve sporun bütün dalları için İlkadım Belediyesi’nin her türlü desteği vermeye hazır olduğunun altını çizen Başkan Tok, “Gençlerimizin daha sağlıklı nesiller olarak yetişmesinin en önemli etkenlerinden olan spor etkinliklerinin Avrupa ve dünya arenasında taçlandırılması için alt yapı ve imkanların biz yöneticiler tarafından desteklenmesi gerektiğini çok iyi biliyoruz. Ben de bir sporcu olarak gençlerimizin spora olan ilgilerini yakından takip ediyorum. Sporu vatandaşlarımızın her kesiminde bir alışkanlık haline getirmek adına yatırımlarımızı ve projelerimizi mahalle bazında planlayarak hemen her alanda halı sahalar ve spor salonları yapıyoruz. 2 buçuk yıl gibi kısa bir zamanda 10 adet halı sahayı yavrularımızın hizmetine sunduk. Bundan sonraki dönemde de elimizden gelen tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz. Basketbol adına da önümüzde ki yıl yapılacak olan Genç Milli Takım Seçmeleri için Mete Adanır Spor Salonu’nu kullanma sözünü sizlere şimdiden vermiş olalım” diye konuştu.

Görüşmenin ardından spor üzerine sohbet eden Milli Takımlar Genel Direktörü Haluk Yıldırım, Başkan Tok’a milli takım forması hediye etti.