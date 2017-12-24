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24 Aralık 2017 16:38

Başkan Tok’tan Havzalılara birlik mesajı

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Havzalılara Samsun için kenetlenme çağrısında bulunarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Başkan Tok’tan Havzalılara birlik mesajı

24 Aralık 2017 16:38


İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Havza ve Köylerini Sevenler Derneği tarafından gerçekleştirilen programda Havzalılarla bir araya geldi. Dernek Başkanı Harun Savaş tarafından düzenlenen buluşmaya İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un yanı sıra Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Başkanı Murat Bahtiyar, Havza ve Köylerini Sevenler Derneği Kadın Kolları Başkanı Fatma Kumru Çiçek, dernek yöneticileri, üyeleri ile aileleri katıldı. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen programın açılış konuşmasını yapan Havza ve Köylerini Sevenler Derneği Başkanı Harun Savaş, “Biz Samsun’da yaşayan Havzalılar olarak birlik ve beraberliğimizi sürdürmek için derneğimiz çatısı altında faaliyetlerimizi sürdürürken, en büyük desteği her zamana bizi içten bir samimiyetle karşılayan Başkanımız Erdoğan Tok’tan görüyoruz. Hiçbir zaman desteğini esirgemeyen başkanımıza canı gönülden teşekkür ederim. Dernek olarak amacımız Havzalı kardeşlerimizi bir araya getirerek hem kendi kültür ve göreneklerimizi yaşatmak hem de bir birimize her manada destek olmaktır” dedi.


Birlik ve beraberlik ortamının tesis edildiği buluşmada Başkan Tok, Havzalılara Samsun için kenetlenme çağrısında bulundu. Başkan Tok, “Samsunumuz ortak paydamız diyoruz ve bunu derken de farklı kültürlerin bir arada bir kültür mozaiği oluşturduğunu biliyoruz. Bu eşsiz kültür mozaiğinin gelecek nesillere aktarılmasında hemşehri derneklerimizin büyük katkısı var. Bizde bu bilinçle her zaman hemşehri derneklerine desteklerimizi aralıksız sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. İlkadım Belediyesi olarak her kesimi kucaklayan yönetim anlayışı ile çalışıyoruz. Gelenek, görenek, örf, adet ve kültürlerini gelecek kuşaklara aktarılması hususunda hemşehri dernekleri ile sıkı bir temas içerisindeyiz. Farklı kimlikler ve kültürlere sahip olan hemşehri derneklerimiz, birlik ve beraberlik içerisinde Samsun için üretmeli. Ortak paydamız Samsun olmalı. Belediye olarak hemşehri derneklerimizin ‘kentlilik bilinci ve kültürünü’ oluşturmasını, Samsun adına ortak bir gayede buluşmalarını arzu ediyoruz” diye konuştu.




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