Başkan Tok'tan İlkadım'da turizme tam destek

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlkadım'ın turizmini geliştirmek adına sürdürdüğü çalışmalar kapsamında temaslarına devam ederken “İlklerin kenti İlkadım'ı turizmin yıldızı yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlkadım'ın turizmini geliştirmek adına sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Samsun Development Corporation Yetkilisi Soner Dursun, Yurt dışından gelen yatırımcılar IMC Tourism Yetkilisi Mohammed Qawasmi ve Orchih Group Ceo'su Qaiser Tariq'ı İlkadım Belediyesinde ağırladı.

Ziyarette tarihi mekanları, nüfus yoğunluğu, konumu ve son yıllarda yapılan başarılı yatırımları ile bir turizm merkezi olma yolunda hızla ilerleyen İlkadım'ın tanıtımı masaya yatırılırken Başkan Tok gerekli altyapı çalışmaları için her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

Ekonominin can damarını oluşturan merkezlerden birisi olan ve Çarşılar bölgesi olarak adlandırılan İlkadım'ın şehir dışı ve hatta yurt dışından gelen turistler için bir cazibe merkezi olarak şekillendirilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Tok, "İlkadım ilçemiz birçok anlamda bir merkez konumundadır. Tarihsel mirasa sahip konumuyla Samsunun en eski tarihi ve kültürel varlıkları ile birçok eseri bünyesinde bulunduran kadim şehir, İlkadım, önemli ibadet mekânlarının bulunduğu inanç merkezi olarak da dikkat çekmektedir. Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Hellenistik döneme ait Amisos Kral Mezarları, Tütün İskelesi, Gazi Müzesi, Onur Anıtı, İlkadım Anıtı, Saat Kulesi, Ilıca Çeşmesi, Seyyid Kutbeddin, Kılıçdede, İsa Baba Türbeleri, Acem Tekkesi, Tarihi Samsun Selahiye Evleri, Büyük Camii, Taşhan, Bedestan gibi tarihi çarşılar, türbeler, hanlar, hamamlar, çeşmeler ve birçok otel İlkadım ilçesindedir. Son yıllarda tarihi camilerimize yaptığımız yatırımların yanı sıra Karadeniz'in en büyüğü olacak Cami ve Külliye projemiz ile inanç turizmine büyük katkılar sağlamaktayız" dedi.

Tarihi zenginliklerinden sahiline, yemek kültüründen modern altyapısına kadar her ayrıntıyı gözden geçirdiklerini belirten Başkan Tok, şunları söyledi:

"Bir ticaret kenti olan İlkadım limanı, kıyı şeridi ve ulaşım kolaylığıyla da birçok yatırım için uygun bir konumdadır. Kentimizi turizmin gözbebeği yapmak için temaslarımız sürmekte. Turizm yatırımlarında uzman olan misafirlerimizin de olumlu gözlemlerinin sonucunda yerel yöneticiler olarak özel sektör ile işbirliği içerisinde turizm yatırımlarımızı ve tanıtım çalışmalarımızı planlamaktayız. Doğru bir tanıtım ve planlama çalışması ile turizmin de bir merkezi haline geleceğine inandığımız ilklerin kenti İlkadım'ı turizmde zirveye taşıyacağız.”