Başkan Tok’tan kadın personele Anneler Günü kutlaması

Başkan Erdoğan Tok, 13 Mayıs Anneler Günü öncesi son mesai gününde İlkadım Belediyesi Gazi ve İlkadım Hizmet Binalarında kadın çalışanları ziyaret ederek Anneler Günü’nü tebrik etti. Kadınlara verdiği değeri tüm hizmet ve projelerinde ön planda tutan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Anneler vatana, millete ve dinine bağlı evlatlar yetiştirerek geleceğimizi aydınlatan en önemli değerlerimizdir” dedi.

İlkadım ailesinin annelerini sevindiren ziyaret

Belediye çalışanları ile bir araya gelerek kadın personellerin Anneler Günü’nü kutlayan Erdoğan Tok samimi bir ortamda geçen kutlamada kadın personellerin yanı sıra erkek personellere de eşleri ve annelerine iletmeleri üzere hediyelerini taktim etti. İlkadım Belediyesi çalışanları olarak büyük bir aile olduklarını vurgulayan Başkan Tok, “Bu büyük ailenin bir ferdi olarak bu gün başta kadın çalışanlarımız ve tüm çalışanlarımızın aileleri ile elleri öpülesi annelerimizi sevindirmek istedik. Bu vesile ile hem bu özel günü kutlamış hem de çalışanlarımızla samimi bir ortamda bir araya gelmiş oldu” şeklinde konuştu.

“Tüm annelerin ellerinden öperim”

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, tüm yaşantısını yavrularına adayan, fedakarlıktan kaçınmayan ailenin temel direği anneleri senede bir gün değil, her an, her dakika hatta her saniye saygı ve sevgiyle hatırlanması gerektiğini kaydetti. Tok, “Unutmayalım ki, bir toplumun değeri, kalitesi annelerine verdiği değer, ortaya koyduğu saygı ve sevgiyle ölçülür. Toplumlarda karşılıklı sevgi ve saygı ne kadar gelişir yayılırsa o kadar mutluluk ve huzur hakim olur. İşte tüm bunların da temelinde, Peygamberimizin cennetin ayakları altında olduğunu müjdelediği annelerimiz yatmaktadır. Yavrularına her dönemde temel eğitimi veren, iyi ve topluma yararlı bir neslin yetişmesinde annelerin emeği tartışılmazdır. Bu nedenle sadece insanlarda değil, tüm canlılar aleminde annelik duygusu kutsaldır. Bu duygu ve düşünceler içerisinde başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin gününü kutluyor, saygı, sevgi ve şükranla ellerinden öpüyorum" diye konuştu.