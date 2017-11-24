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24 Kasım 2017 17:42

Başkan Tok’tan öğretmenlere vefa

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “24 Kasım Öğretmenler Günü” etkinlikleri kapsamında, sağlık problemleri nedeniyle okullarında olamayan iki öğretmeni evlerinde ziyaret ederek günlerini kutladı.

Başkan Tok’tan öğretmenlere vefa

24 Kasım 2017 17:42


İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Kurtoğlu, Şube Müdürü Hıdır Okçu ve İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Yahya Çınkıl’ın da katıldığı ziyaretlerde emektar öğretmenler duygusal anlar yaşadı.



“En güzel öğretmenler günü hediyesi”


38 yıllık Resim Öğretmeni Nurver Yüksel aldığı en güzel Öğretmenler Günü hediyesinin Başkan Tok ve meslektaşlarının ziyareti olduğunu belirtirken, 33 yıldır din kültürü öğretmenliği yapan Arslan Ali Öksüz, “Sağlık problemlerim yüzünden bir süredir okula gidemiyorum. Bu nedenle öğrencilerimi çok özledim. Ancak bu en özel günümüzde Başkanımız Erdoğan Tok bizleri ziyaretleriyle mutlu ederek moral verdiler. Başkanımıza ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ederim” diye konuştu.



“Öğretmenlerimize ne yapsak azdır”


Ziyaretler sırasında duygusal anlar yaşanırken öğretmenlere e eğitime verdiği değeri belirten Başkan Tok, “Eğitim hayatımızın en önemli ihtiyacı ve olgusudur. Bu ihtiyacı karşılayan öğretmenlerimize ne yapsak azdır. Bu öğretmenler gününde de okullarında olamayan öğretmenlerimizi evde ziyaret ederek yanlarında olduğumuzu söylemek istedik. Yıllarını eğitime adamış ve binlerce öğrenci yetiştirmiş iki güzide öğretmenimizi evlerinde ziyaret ederek sohbet ettik ve öğretmenler günlerini kutladık. Bu vesile ile hem tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutlar, tüm hastalarımıza da acil şifalar dilerim” şeklinde konuştu.




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