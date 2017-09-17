Başkan Tok’tan yeni eğitim ve öğretim mesajı

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, yeni eğitim ve öğretim yılının başta geleceğin teminatı öğrenciler olmak üzere tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi. Tok, "Geleceğin mutlu, kalkınmış ve huzurlu Büyük Türkiye’si çocuklarımızın ve gençlerimizin çok iyi eğitilmesine, geleceğe çok iyi şekilde hazırlanmalarına bağlıdır" dedi.

Belediye olarak ilçedeki okullara gereken katkı ve destekleri yaptıklarını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz uzunca bir yaz tatilini tamamlayarak, ders başı yapıyor. Genç nüfusumuzun yüksek olduğu İlkadım İlçemizde eğitim ve öğretim çok önemli bir kamu hizmet dalıdır. Çünkü geleceğimizin daha aydınlık olması; çocuklarımızın ve gençlerimizin çok iyi eğitilmesine, geleceğe çok iyi şekilde hazırlanmalarına bağlıdır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini şekillendiren eğitim süreci, sadece bireylerin değil toplumumuzun geleceği için de büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte kendilerini mesleklerine adamış, büyük fedakarlıklarla görev yapan öğretmenlerimize büyük görev düşmektedir. Velilerimizin çocuklarıyla daha yakından ilgilenmelerinin, okulu ve öğretmenleri ile sürekli ilişki içinde olup eğitim sürecinde bizzat yer almalarının, okulları sahiplenmelerinin çok yararlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum" diye konuştu.

“Geleceğimize yatırım yapıyoruz”

Eğitim’in çok önemli ve büyük sorumluluk gerektirdiğini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Biz yerel yönetimler olarak eğitim kurumlarımızla her daim iletişim içerisinde çalışmalarımız sürdürüyoruz. Eğitimin yapılması konusunda yerel yönetimlere büyük işler düşmektedir. Biz de bu doğrultuda planlamalarımızı yapıyoruz. Okulların alt yapılarının yapımı konusunda azami gayret gösteriyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ne kadar iyi yetiştirebilirsek ülkemizin yarınları da o kadar aydınlık olacaktır. Bu vesile ile öğretmen ve öğrencilerimizin sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir eğitim yılı geçirmelerini diliyor, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilçemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.