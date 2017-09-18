Başkan Tok’tan yeni okul müjdesi

İlkadım ilçesinde yeni eğitim ve öğretim yılı açılış merasimi Kazım Orbay İlkokulunda gerçekleştirildi. 2017-2018 eğitim öğretim yılı açılış merasimine İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlkadım Milli Eğitim Müdür Vekili Selim Kurtoğlu, Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri, Okul yönetici ve öğretmenleri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

Merasim öncesi öğrencilerin sevgi gösterileri ile karşılanan Başkan Tok, velilerle sohbet etti. Öğrenci ve ailelerin büyük ilgi gösterdiği Başkan Tok, çocuklarla terk tek hatıra fotoğrafı çekindi.

“Eğitime desteğimiz devam edecek”

Yeni eğitim ve öğretim yılının ilk günkü heyecanını kendisinin de yaşadığını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Çocuklar bizim geleceğimiz, yarınlarımız. Onların eğitimlerine katkıda bulunmak yarınlarımıza katkıda bulunmak demektir. Bu nedenle eğitime her fırsatta desteğimizi sürdürüyoruz. İlçedeki okulların bakım, onarım ve tadilatlarını yaptırıyoruz. Sağlıklı bir yeni nesil için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Geleceğimizin teminatı siz çocuklarımıza, öğretmenlerimize, idarecilerimize ve tüm eğitim camiasına başarılar diliyorum” dedi.

“10 dönümlük araziyi milli eğitime devrettik”

Anadolu Mahallesi’ne yapılacak yeni okulun müjdesini veren Başkan Erdoğan Tok, “Eğitim için ne kadar hizmet yapsak azdır. Tüm fedakarlıklar yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımız için. Anadolu Mahallesi’nde belediyemize ait 10 dönümlük sera arazisini Milli Eğitime devrettik. Burada yeni bir okulun yapılmasına zemin hazırladık. Hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

Atlamaz: “Geleceğimiz, sizlerin ellerinde şekillenecek”

“Eğitimin baş mimarları ve temel taşı sizlersiniz” diyen İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz, “Yarınlarımızın teminatı sevgili yavrularımız sizlerin ellerinizde şekillenecektir. Bilgi çağına damgasını vuracak beyinlere sizler yön vereceksiniz. Sevgili öğrenciler, biliyoruz ki, bugünler sizin mutlu olduğunuz ve yeni şeyler öğrenmenin heyecanını yaşadığınız günlerdir. Şu anda okullarınıza, öğretmenlerinize, arkadaşlarınıza yeniden kavuşmanın, okula yeni başlamanın sevincini yaşıyorsunuz. Bu heyecanı bir eğitim yılı içerisinde öğrenme aşkıyla geçirmeniz temennisiyle, yeni eğitim öğretim yılında tüm öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.