Başkan Tutu, Özalan’ın istifasını değerlendirdi

Ben de bir ara ‘bırakayım’ demiştim” dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Altınordu yenilgisinin ardından kupa maçı hazırlıklarına Nuri Asan Spor Tesisleri’nde devam etti. Teknik Direktör Alpay Özalan yönetiminde hafif tempoda çalışan kırmızı-beyazlılar, antrenmanı yarı sahada yaptıkları çift kale maçla tamamladı.

“Ben de bir ara ‘bırakayım’ dedim”

Takımın iyi sonuçlar alması için balans ayarını tutturması gerektiğini ifade eden ve Alpay Özalan’ın istifa ettiği haberleri üzerine konuşan Başkan Tutu, “Balans ayarını tutturduğumuz taktirde ligin en iyi kadrolarından birine sahibiz. Bu tür maçlardan sonra, seyircinin önünde alınan farklı mağlubiyetlerin ardından duygusal tepkiler verilebilir. Geçtiğimiz yıllarda da bunu yaşadık. Şampiyon olduğumuz sene, geçen sene ve bir önceki sene de bunları yaşadık. Sportif başarısızlıktan sonra stattan çıkan yüksek seslerden dolayı duygusal olarak hocalarda bu tür davranışlar oluyor. Bende de oldu. Ben de, ‘bırakayım’ dedim. Ailem de bırakmamı istedi. Biz istikrarın her şeyin önünde yer aldığına inanıyoruz. Bu takım, frekans ayarını tutturduktan sonra çok güzel işler yapacak. Angan takıma katıldığı zaman daha güçlü bir hücum gücümüz olacak. Oyuncular birbirlerini daha güzel tanıdığında daha çok başarılı olacaklar. Yönetim, teknik heyet ve futbolcu üçlüsü, taraftarın da desteği ile bu işi başaracaktır” diye konuştu.

Hatipoğlu: “Çok üzgünüz, moralimiz çok bozuk”

Aldıkları kötü sonuçlardan dolayı çok üzgün olduklarının altını çizen kırmızı-beyazlı ekibin stoperi Hasan Hatipoğlu, “Yeni bir takım kuruldu. 15-16 tane transfer yapıldı. Herkes birbirini yeni tanıyor. Alışma sürecimiz de var. Beklediğimiz sonuçları alamadık. Bizim de kendi hatalarımız var. En kısa sürede bunları toparlayıp, çıkış yakalamak istiyoruz. Biz de çok üzüntülüyüz. Moralimiz çok bozuk. Kupa maçındaki rakibimiz 3. Lig takımı da olsa ciddiye alıyoruz. Sonuçta galibiyet, galibiyettir. Havamızın değişmesine ve moralimizin düzelmesine yardımcı olur. Kupa maçının başlangıç olmasını istiyoruz. Daha sonra da zorlu maçlarımız var. Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Sol ayaklı bir stoper olarak sağ tarafta oynamakta zorlanmıyorum. Bu hocamızın kararı” şeklinde konuştu.

Samsunspor, çarşamba günü saat 19.00’da Eski Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Ankara Demirspor ile karşılaşacak.