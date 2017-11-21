Başkan Yılmaz: “2019 önemli, çıtayı daha da yukarılara taşıyacağız”

Çıtayı daha da yukarılara taşımak için AK kadrolar olarak bir dakikayı bile boşa geçirecek vaktimiz yok" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ile birlikte AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Yusuf Güngör ve ilçe yönetimini ziyaret etti.

Ziyarette 2019 yılında yapılacak seçimlere dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Çıtayı daha da yükseltmek için çalışacağız. Bir dakikayı bile boş geçirmeden, düzenli, planlı ve sistemli bir şekilde her zamankinden daha fazla enerji harcamamız gerekiyor. Tekkeköy biliyorsunuz hep rekorlar kıran bir ilçe oldu. Yine rekor kıracağından şüphemiz yok. 2019’da yapılacak seçimler büyük önem arz ediyor. Bizler hiçbir ayrımı gözetmeksizin Samsun sınırları içerisinde her tarafa hizmet ediyoruz. Ayak basmadık yer bırakmadık. Biz nasıl belediyelerde bu denli yoğun çalışıyorsak teşkilatta da sizlerin aynı yoğunlukta çalıştığından eminim. Samsun genel merkezin de çok önem verdiği bir il. Dolayısıyla şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çok çalışacağız. Çünkü çıta çok yüksek. Daha da yükseğe çıkarmak gibi de bir görevimiz var” diye konuştu.

AK Parti Tekkeköy ilçe Başkanı Yusuf Güngör de ziyaret için Başkan Yılmaz ve Togar’a teşekkürlerini ileterek, “AK teşkilat olarak bizler de yönetim kurulundaki bütün arkadaşlar partimiz için, ilçemiz için, şehrimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.