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15 Eylül 2017 16:49

Başkan Yılmaz, 4 dönemlik başkanlık sırrını açıkladı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 4 dönemdir başarılı bir şekilde yürüttüğü belediye başkanlığının sırrının ‘samimiyet’ olduğunu açıkladı.

Başkan Yılmaz, 4 dönemlik başkanlık sırrını açıkladı

15 Eylül 2017 16:49


Bursa Samsun Dernekleri Federasyonu üyeleri ve Bursa’da görev yapan gazeteciler, Samsun Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak şehre geldi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Bursa Samsun Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Savaş Ortuş ve Bursalı gazetecileri Samsun Golf Kulübü’nde ağırlayarak, Samsun hakkında bilgiler verdi.



“Bandırma Gemisini yüzdürmemizi istiyorlar”


Samsun’da birçok gezilebilecek alanın olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, “Burada gezilebilecek yerler arasında bir sürü yer var. Bandırma Müze Gemisi’ni de gezebilirsiniz. O da etkileyici bir eserdir. O gemiyi bizden yüzdürmemizi istiyorlar. Hareketli bir müze olmasını istiyorlar. Bu konudaki hazırlıklarımız devam ediyor. Çok hayran kalacağınıza inandığım bir Kızılırmak Kuş Cenneti Deltamız var. İnşallah Dünya Mirasları Listesi’ne girecek. Geçtiğimiz dönemde şehrimizde olimpiyatlar düzenlendi. Şehir olarak çok güzel ve başarılı bir sınav verdik. Binlerce sporcu günlerce şehrimizde kaldı. Çok güzel bir organizasyonu çok güzel bir şekilde yaptık” dedi.



“Başarının sırrı samimiyetten geçiyor”


Bursalı bir gazetecinin kendisine sorulan “4 dönemdir nasıl oluyor da bu kadar iyi bir şekilde başkanlık yapıyorsunuz?” sorusuna cevap veren Yılmaz, başarısının sırrını şöyle açıkladı:


“İlk başkan olduğumda genel ve yerel seçimler aynı anda olmuştu. O zamanda çok başarılı bir CHP’li belediye başkanı görevliydi. Biz seçimin 3 favori adayıydık. 1. sırada CHP’nin mevcut adayı rahmetli Muzaffer Önder, 2. sırada da Refah Parti’li arkadaş, kendini görüyordu. Beni de 3. sıraya koymuşlardı. Ben de İstanbul Karayolları Bölge Müdürlüğünden istifa etmiş, burada aday olmuştum. Bana bir ara acıyorlardı. ‘Yazık olacak buna, seçimi kaybedecek, devlette işe almayacak, sokakta kalacak’ diyorlardı. Bir insan kolay yetişmiyor. Siyasette bazen adam harcanıyor. ‘Burada da bunu harcayacaklar’ diyorlardı. 3 ay burada bir kampanya yürüttük. Seçime 15 gün kala favori olduk. İlk başkan olduğumdan sonraki seçimleri kazanmak zor değildi. Çünkü arkamda güçlü bir parti vardı. Ben AK Parti’nin adayıydım. 1. başkanlık adaylığımda benim partim (Anavatan Partisi) yüzde 13,5 oy almıştı. Ben, partim yüzde 30’larda oy alır sanıyordum. Peki, partisi bu kadar değer kaybeden bir kişi nasıl belediye seçimlerini kazandı? Ben bir kere samimi oldum. Her zaman insanların gözünün içine baktım. Hala da öyle yapıyorum. Vücut dilimle sevdiğimi de sevmediğimi de samimi olarak belli ederim. Yani başarılı olmak için ‘samimi’ ve ‘hasbi’ olmak gerekiyor. Bana göre sadece siyasette değil, hayatta da başarılı olmak için samimi olmak gerekir. Kalbinizde, kafanızın içinde, vücudunuzda başka frekanslar varsa eğer bu frekansların paralelliği yoksa hayatın hiçbir alanında başarılı olamazsınız. Başarının özü samimiyetten geçiyor.”


Misafirler, yenilen öğlen yemeğinin ardından Başkan Yılmaz’la hatıra fotoğrafı çektirdi.




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