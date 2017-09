Başkan Yılmaz: “Asırlık sorunlar tek tek çözülüyor”

Vezirköprü ilçesinde incelemelerde bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Yöresel El Sanatları Atölyesini ziyaret ederek kilim dokuyan kadınlarla sohbet etti. İlçede yapılan yatırımları sürekli olarak takip eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Tahtaköprü Mahallesi’nde yapımına başlanan beton yol çalışmalarını yerinde inceledi. 4 bin 500 metrelik yolun beton yol olarak yapılacağını ifade eden Başkan Yılmaz, “Söz verdik yapmaya devam ediyoruz. Asırlardır süre gelen sorunları bir bir çözerek kentimizi geleceğe hazırlıyoruz. Vezirköprü’ye bağlı Tahtaköprü Mahallemizde 5 bin 500 metresi tamamlanan yolumuza ek olarak 4 bin 500 metre daha beton yol yapıyoruz. Bu çalışmayla birlikte bölgedeki 10 kilometrelik yol sorununu daha çözmüş olacağız. Samsun için her şeyi yapmaya hazır bir ekiple gece gündüz çalışıyoruz. Tahtaköprü Mahallesi’nin yolları ile ilgili çok şikâyet alıyordum. Şikâyetlerden öte ben bizzat tüm yolları gidip, kendim kontrol ettiğimden sorunları biliyorum. Ancak bir iş takvimimiz olduğundan her yeri aynı anda yapamıyoruz. Bunu anlayışla karşılayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yapacağımız bu beton yol çalışmalarının Vezirköprü’müze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Üreten kadın baş tacıdır”

Başkan Yılmaz daha sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarıdibek Mahallesi’nde açılan Yöresel El Sanatları Atölyesini de ziyaret ederek kilim dokuyan kadınlarla sohbet etti. Üreten kadının her zaman yanında olacaklarını vurgulayan Başkan Yılmaz şöyle konuştu: “Belediyemiz olarak buraya yaptığımız Yöresel El Sanatları Atölyesini her zaman aktif görmek bizleri mutlu ediyor. Vezirköprülü kadınlarımız boş zamanlarınızı değerlendirmek için burada kilim, seccade ve heybe gibi ürünler dokuyor. Evinin ihtiyaçlarına üreterek destek oluyor. Biz üreten kadının her zaman yanındayız. Üreten kadın baş tacıdır. Onlara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.”

Yollar bitiyor, yüzler gülüyor

Samsun’da uzak yakın demeden her yere eşit hizmet götürmeyi hedeflediklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Vezirköprü ilçesinde yapımı tamamlanan 20 kilometrelik yolu da inceledi. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Vezirköprü ilçesinde yapımı tamamlanan Kızılcakoru, Aydınlık, Teperük, Bektaş, Elmalı, Başfakı, Küçük Kale ve Büyük Kale Mahallerini birbirine bağlayan Tavşandağı yayla yolunu kapsayan 20 kilometrelik beton yol çalışmasını inceleyen Yusuf Ziya Yılmaz, mahallelilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başkan Yılmaz incelemelerinin ardından Aydınlık Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesine bağlanana kadar yıllardır yol sorunu çektiklerini, yapılan çalışmalarla birlikte büyük bir sorunun giderildiğini ifade eden vatandaşlar Başkan Yılmaz’a teşekkür ederek, “Allah Razı olsun tozdan, çamurdan kurtulduk” dedi.

“Talepler sınırsız, imkânlar sınırlı”

Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak halka hizmet etmenin en önemli görevleri olduğunu belirten Başkan Yılmaz, “Vezirköprü’de Aydınlık Mahallesi’ni de kapsayan grup yolu sorununu çözüme kavuşturduk. Yolların bozulmasına kesinlikle izin vermeyelim. Ağır yük tonajlı araçlara engel olun. Yolların bozulmasına kıyamayız. Biz bu yola 6 milyon TL kaynak aktardık. Halk olarak, ne olur bozulmasına engel olun. Bu yol sizin yolunuz. Hayırlı olsun, güle güle kullanın. Halkımızın sorunlarını kendimize dert edindik. Talepler sınırsız, imkânlar ise sınırlı. Bu kazanımlar hepimizin, elimizden geldiğince sahip çıkmak ve korumak zorundayız. Halkımızın yüzü gülüyor, bundan sonrada hep gülecek” ifadelerini kullandı.