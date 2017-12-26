Bu proje hayata geçirilir ise Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerimiz tünel ile birbirine bağlanacak” dedi.

Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Ulaşım A.Ş.’yi ziyaret ederek devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında şirket yetkililerinden bilgi aldı.

“Son zamanlarda kentimizde gözle görülür bir trafik karmaşası var”

Samsun’da özellikle son yıllarda yaşanan trafik yoğunluğunun önümüzdeki yıllarda araç sayısının da artacak olmasıyla birlikte kilit noktaya ulaşacağını belirten Yılmaz, “Belediyemizin ulaşım işlerinin altından kalkan Samulaş kentimizin ulaşım sorununu sıfıra indirmek için gayret ediyor. Son zamanlarda kentimizde gözle görülür bir trafik karmaşası var. Bu karmaşaya bir nebze de olsa çözüm üretmek adına yeni ring hatlarımızı devreye koyduk. Bu hatlarımızı özellikle daha önce hiç ulaşım sağlanmayan veya az sefer olan bölgelere, yoğun saatlerde daha sık seferler uygulayarak hayata geçirdik. Büyük bir projeye imza atmaya hazırlanıyoruz. Devlet desteği alırsak Samsun’un ulaşım sorununu uzun yıllar çözebilecek bir projeden bahsediyoruz. Tünel projemiz için gereken tüm fizibilite çalışmaları sürüyor. Bu proje hayata geçirilir ise Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerimiz tünel ile birbirine bağlanacak. Dolayısıyla şehir için trafiğini rahatlatacak bir hamle olacak” diye konuştu.

Yılmaz, Samulaş Genel Müdürü Kadir Gürkan ve ekibine başarılarının devamını diledi.