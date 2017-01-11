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11 Ocak 2017 15:12

Başkan Yılmaz: “Doğa turizmini geliştirmeyi hedefliyoruz”

Başkan Yılmaz: “Doğa turizmini geliştirmeyi hedefliyoruz”

11 Ocak 2017 15:12

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun’da doğal güzellikleri hem koruyup hem de canlandırarak doğa turizmini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Amasya Orman Bölge Müdürü Zekeriyya Nane ve Samsun Orman İşletme Müdürü Celal Kambur, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Samsun’un nadide ormanlık alanlara sahip olduğunu belirten Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, “Şehirlerin nefes alma kaynağı olan ormanlarımızı her zaman koruyup kolluyoruz. Bir milyon hektarlık Samsun’un yüzde 25’lik kısmı ormanlık. Belki bu alan bir şehir için az görünebilir ama öyle güzel ormanlarımız var ki, doğa turizmi yapanlar gerçekten hayran kalıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde yaptığımız yatırımların ardından doğa turizmine ağırlık verdik. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından tabiat parkı olarak ilan edilen Şahinkaya Kanyonu, Amazon ve Bayraktepe Tabiat Parklarını yapılan sözleşmeyle devraldık ve buraları çevresiyle birlikte güzelleştiriyoruz. Aynı şekilde Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde birçok çalışma yaptık. Samsun’da doğal güzellikleri hem koruyup hem de canlandırarak doğa turizmini geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.



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