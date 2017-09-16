Başkan Yılmaz: “Dost sandıklarımız arkamızdan iş çeviriyor”

Kahvaltı sonrası konuşan Başkan Yılmaz, Türkiye’nin sıkıntılı bir ortam ve uluslararası süreçten geçtiğini belirterek, “Bu uluslararası süreçte karşılaştığımız güçlüklere baktığımızda bu güçlüklerin özünde, bu coğrafyada, bu ülkede çok daha kuvvetli, çok daha güçlü bir ülke olmamızın gereğini hatırlatan ve bunu önümüze koyan bir realite ile karşı karşıyayız. Bizim bu ülkede birbirimizi sevmemiz lazım. Bizim bu ülkede dayanışma içinde olmamız lazım. Güçlü bir Türkiye’yi inşa etmemiz için birlik ve dayanışma içinde olmayı bir kere ön şart olarak önümüze koymamız lazım” dedi.

“Dost sandıklarımız arkamızdan iş çeviriyor”

“Düne kadar müttefik olduğumuzu zannettiğimiz ülkeler teröristleri silahlandırıp bizim güneyimizde devlet kurduruyor” diyen Başkan Yılmaz şöyle devam etti: “Dost sandıklarımız arkamızdan iş çeviriyor. Bu kadar çarpık bir realite ile bu kadar kısa sürede Türkiye Cumhuriyeti hiç karşılaşmadı. Bugün karşılaştığımız bu hadise herhalde bizin önümüzdeki süreç içerisinde, bu coğrafyadaki hassasiyetimizin ne kadar büyük olduğunu göstermesi açısından çok önemlidir diye düşünüyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde olmamızın gerekliliğini vurgulamak için bunları anlatma ihtiyacı duydum. Hele de bu önümüzdeki 2019 ve sonrası süreçte bizi rahat bırakmayacaklarını, bizim birliğimizin ve beraberliğimizin sarsılması için, içimize birtakım nifaklar sokarak bizi içimizden karıştırmaya yönelik, siyasi argümanları kullanarak, etnisite kavramlarını kullanarak bunları yapmaya dönük niyetleri olduğunu anlamazsak, anlamakta gecikirsek geç kalmış oluruz diye düşünüyorum. Bizim için bu kadar dost, bu kadar müttefik olanların bu kadar aleyhimizde olmalarını şaşkınlıkla görüyorum. Almanya’da seçim var. Yapın yahu siz seçiminizi. Ne işiniz var sizin Türkiye’nin lideriyle, Türkiye’nin siyasi partisiyle, Türkiye’deki ilişkilerle. Türkiye’nin siyasi konjonktürünü niye kendi iç siyasetinize konu yapıyorsunuz. Koskoca Almanya kendi iç siyasetinde Türkiye ile ilgili konuları siyasi malzeme olarak kullanıyor.”

“Samsun Türkiye’nin ilk 8 şehri içinde”

Samsun’un şehircilik anlamında belirli bir noktaya ulaştığını dile getiren Başkan Yılmaz sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Şehircilik adına biz artık Türkiye’nin ilk 7-8 şehri arasında varız diyebiliyoruz. Bundan sonra yapmamız gereken bir iş var. Bundan sonra bu birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirmek, bu gücümüzü birlikte inisiyatiflere döndürmek, yatırıma döndürmek, ekonomiyi büyütmeye döndürmek ve iktisadi kalkınmaya dönük bir katkıya döndürmek zorundayız. Biz bundan sonra Türkiye’nin ekonomisini büyüten şehirler klasmanını hedeflemeliyiz. Artık böyle bir hamle içinde olmalıyız. Ezberlenmiş, kabullenilmiş kalıp ve standartları aşmalıyız. Bunu yapacak olan biziz, sizsiniz. 1923 yılında elektriği, yolu, suyu olmayan bir ülke bugün 1 trilyon dolar milli safi hasılası olan bir ülke haline geldi. Demek ki iyi yönetilen, iç politikasında, dış politikasında tutarlı olan bir ülke büyüyor. Biz beraberliğimizi koruduğumuz zaman 10 sene sonra bu rakamı neden 2 trilyon dolara taşımayalım. Bu coğrafyada bulunmanın bedelini bize ödetmek isteyenlere karşı daha büyük bir Samsun, daha büyük bir Türkiye yaratmak zorundayız. Samsun bu sıkleti aşmalı ve bu iktisadi sıkletin üzerinde bir hedef belirlemeli. Hedef büyütmeli ve daha büyük düşünmeliyiz. Ezberlenmiş kalıpların dışında düşünmeli ve buna bakmalıyız.”