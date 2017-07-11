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11 Temmuz 2017 12:02

Başkan Yılmaz: “Kurumlarla uyumlu bir çalışma sergiliyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, kurumlarla uyumlu bir çalışma sergilediklerini söyledi.

Başkan Yılmaz: “Kurumlarla uyumlu bir çalışma sergiliyoruz”

11 Temmuz 2017 12:02


Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz daha önce kendisini ziyaret eden Vakıflar ve DSİ Bölge Müdürlerine iade-i ziyarette bulundu. Başkan Yılmaz ilk olarak Vakıflar Bölge Müdürü Cengiz Bedir’i ziyaret etti. Bölge Müdürüyle, Vakıfların Samsun’daki çalışmaları konusunda bilgi alışverişinde bulunan Başkan Yılmaz, “Sayın Bölge Müdürümüz ile kentimizde yürütülen çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğüyle Belediye olarak uyumlu bir çalışma sergiliyoruz ve bunu devam ettireceğiz” dedi.


Başkan Yusuf Ziya Yılmaz’ın ikinci durağı ise geçtiğimiz aylarda Samsun’a atanan DSİ 7. Bölge Müdürü Nazmi Koçak oldu. Belediye ile DSİ’nin birçok alanda ortak çalışma yürüten iki önemli kurum olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, “Yeni müdürümüze görevinde kolaylık ve başarılar diliyorum. Şehrimiz için fayda sağlayacak tüm çalışmalarda uyum içerisinde hareket edeceğiz" diye konuştu.


Başkan Yılmaz’ın temennilerine katılarak ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Bölge Müdürü Koçak ise, “İnşallah sizlerle beraber Samsun’a en güzel şekilde hizmet etme imkânı buluruz. Destekleriniz için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.




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