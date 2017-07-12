15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Avrupa ülkelerinde Türkiye’ye yönelik sergilenen bilinçli ve taraflı kötü propagandanın yıkılması adına olimpiyatın önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Başkan Yılmaz, bunun en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Konuk olduğu radyo programında herkesi Türkiye ve Samsun için önemli bir spor organizasyonu olan İşitme Engelliler Olimpiyatı’na davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, gelecek yabancı sporcu, teknik heyet ve gazetecilerin en iyi şekilde ağırlanmasının Türkiye’nin imajı için büyük önem taşıdığını kaydetti. 12 günlük organizasyon sürecinde Samsun halkının davranış biçimini evlerine gelen misafirlerini en iyi şekilde ağırlamaya çalışan ev halkına benzeten Başkan Yılmaz, hemşehrilerinin yabancı konuklarına aynı misafirperverliği göstereceğine inandığını söyledi.

23. İşitme Engelliler Olimpiyatı için 3 yıldır hazırlık yaptıklarına değinen Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, “Dış İşleri Bakanlığımız ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın çok emeği var. Uzun süren bir diplomatik mücadele verip olimpiyatı Samsun’a aldırdılar. Kısa sürede tüm tesisleri bitirdiler. Biz de karayolları gibi diğer kurumları da işin içine katarak yolları genişletip trafik sorununu çözdük. Havaalanı ile şehir arasında hemzemin kavşak kalmadı. Yollar olabildiğince kaliteli hale geldi. 500 milyon civarında yatırım yapıldı. Sadece stadyuma 140 milyon TL para harcandı. Samsun şantiyeye döndü. Sadece merkezde değil, ilçelerde de yatırımlar yapıldı. Bunlar kolay değil. Bu tesislerin alt yapılarını, yollarını, çimlendirilmesini, peyzajlarını da biz üstlendik. Metruk binaları yıktık. Samsunluların evi şehrimizi olabildiğinde güzelleştirmeye çalıştık” diye konuştu.

“Fırsatı iyi değerlendirmeliyiz”

Samsun’un sınıfta kalmaması için vatandaşlardan çevre temizliği, kötü görüntüye neden olan çamaşırların ana yollara bakan cephelere asılmaması ve tutum davranışlar konusunda hassasiyet beklediklerini ifade eden Başkan Yılmaz, “Sokakta sigara içmek, tükürmek, izmariti sokağa atmak gibi davranışlar, dünyada gelişmiş ülkelerde yok. Her şeyimizle biz ev sahibi nezaketiyle davranırsak harika olacaktır. Bilindiği üzere Avrupa ülkeleri, ülkemiz aleyhine olumsuz propaganda yapıyor. Türkiye’nin güvenli bir ülke olmadığını toplumlara empoze etmeye çalışıyorlar. Biz olumsuz propagandalara layık bir toplum değiliz. Ülkemiz aleyhine yapılan olumsuz propagandalara en güzel cevabı vermek için olimpiyat bir fırsattır. Kötü kanaatleri kırmakla ilgili bir çaba içinde olmamız lazım. Samsunlular olarak elimizden geleni yapmamız, bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım” değerlendirmesinde bulundu.

Esnafa çağrı: “Kandırıp pahalıya ürün satmamalıyız”

Esnaflara da çağrıda bulunan Başkan Yılmaz, “Esnafımız, gelecek sporcu ve heyetlere bir tanıdığının referansı ile gelen müşteriye davrandığı gibi davranırsa sorun kalmaz. Fırsatçılık yapmamalıyız. Kandırıp pahalıya ürün satmamalıyız. Kandırılmış duygusu insanı incitir. Şehrimiz için kötü intiba olur. ‘Alıyorsanız alın’ deyip başımızdan atmayalım. Misafire saygılı bir ritimle davranalım. ‘Bizi bilen biliyor’ mantığını bir kenara bırakıp şehrimizin ve ülkemizin imajı ve intibası için çaba harcamalıyız. Bu fırsatı iyi değerlendirelim” açıklamasını yaptı.

“Halkımızı müsabakalara bekliyoruz”

Samsunluları 99 ülkeden 5 bin yabancı sporcunun yarışacağı olimpiyat müsabakalarını izlemeye davet eden Başkan Yılmaz şunları söyledi: “18 Temmuz günü akşam 18.00’de açılış seremonisi olacak. Halkımızı davet ediyoruz. Bir şehirde olimpiyata gösterilmiş olan en yüksek katılım ve görsellik olacak. Misafirlerimizi ve katılımcıları akşam trenlerimizde ücretsiz taşıyacağız. 17.00-19.00 arası ücretsiz olacak. Çevre illerden günü birlik insanlar gelecek. Müsabakalar bir daha belki fırsat olamayacak düzeyde canlı izlenecek. Okçuluk, atıcılıkla ilgili dünyada meraklı insanlar var. Ev sahibi olarak yapmamız gerekeni yapalım, içtenlik ve duyarlılık içinde olalım. Her türlü etkinliğin yapılacağı ilçelerdeki müsabakalara katılalım. Etkinliğe katkı verelim. Halkımızın yoğun katılımı görsellik, güzellik katacaktır. Tribünleri doldurmalı, katkı vermeliyiz. Hemşerilerimizin ilgisine ihtiyacımız var.”

“Samsun evimiz, süslemeye devam edeceğiz”

Şehrin, yaşayan herkesin ortak evi olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, Samsun’u modern ve görselliği yüksek bir şehir haline getirmek istediklerini ifade ederek, çalışmaların devam edeceğini söyledi. Estetikle ilgili çalışmalara 2014 mahalli idareler seçiminin ardından başladıklarını ve tüm ilçelerde eylem planları hazırladıklarını hatırlatan Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, “Büyükşehir Belediyesi Kent Estetik Komisyonu kararlarıyla görsel değişim start aldı. Çiftlik Caddesi’nin cadde AVM’ye dönüştürülmesinin ardından hız kazanan çalışmalarımızı şehrin doğu, batı ve güney ulaşım sınırlarını kapsayacak düzeye çıkardık” dedi.

İşitme Engelliler Olimpiyatı’nı Samsun’un dünyaya tanıtılması için büyük bir fırsat olarak gördükleri için estetik çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade eden Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, “Uzun süredir bu konuda ciddi bir performans sergiliyor, mücadele veriyoruz. Estetik ve görselliği çok önemsiyoruz. Çünkü Samsun bizim evimiz. Nasıl ki evimizin içini süslüyor, düzenliyor ve yeniliyorsak biz de şehrimizde aynı hassasiyeti taşıyoruz. Bu amaçla metruk binaları yıktık. Sıvasız ve boyasız binaları sıvayıp boyadık. Hemşehrilerimiz bize yardımcı oldu. Ama bitiremedik. Memleketimize gelen yerli veya yabancı olsun ilk intibaları çok önemli. Onun için şehrin giriş çıkışlarındaki güzergâhlarda yapacağımız estetik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu çok masraflı değil. Bu şehirde yaşayan herkesin aynı hassasiyeti taşımasını bekliyorum” diye konuştu.

Çalışmaların ikinci aşamasını ilçelerde hayata geçireceklerini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, “Samsun’u tefriş ediyor, bir misafir salonu gibi süslüyoruz. ‘Samsun estetiğin şehri oldu’ dedirtmeye çalışıyoruz. İlçelerimizin giriş çıkışlarında da bunlar yapıldığında çok farklı bir düzen ve görsel şölen ortaya çıkacak. Büyükşehir Belediyesi olarak bunlara maddi destek de veriyoruz. Evlerimizin önündeki düzensizliklerle şehir arasında paralellik kurduğumuzda durumumuz net bir şekilde ortaya çıkıyor. Metruk binalara hiç tahammülümüz yok. Bunları yıkacağız. Sıvasız boyasız bina eksikliğini mutlaka tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

“Yapılacaktı sadece erkene aldık”

Kent görselliği ve estetikle ilgili yatırım ve çalışmaları için “İşitme Engelliler Olimpiyatı için yapıldı” eleştirilerinin ve ön yargıların doğru olmadığının altını çizen Başkan Yılmaz şöyle devam etti: “Bu çalışmaları olimpiyat olmasa da yapacaktık. Olimpiyat olmasaydı da halkımızı bunlara layıktı. Biz sadece biraz erkene aldık. Daha önceleri bazı önceliklerimiz nedeniyle bu konuya yeteri kadar eğilememiş olabiliriz. Bu anlamda benim de belki daha ısrarcı olmam gerekirdi. Ancak bu konu benim için gerçekten önemli. Olimpiyat bitiminde de bu yatırımlar aynı hızla sürecek. Evimiz Samsun’u düzenlemeye, süslemeye devam edeceğiz. Bunu yapmakla yükümlüyüz. Bu şehri sevdiğimiz sürece duyarlılığımız artar. Evimin içine nasıl özen gösteriyorsam şehrime de öyle özen gösteriyorum. Samsun’da her yaşayan her birey de bu bakış açısına sahip ve gerekli duyarlılığı gösterecektir.”

“15 Temmuz şehitlerimi şükranla anıyorum”

Cumartesi gününün15 Temmuz hain saldırının seneyi devriyesi olacağını da anımsatan Başkan Yılmaz açıklamasını şöyle tamamladı: “Şehitlerimizi andık. Alaçamda iki şehidimiz var. Bir tanesinin kabri İstanbul’da. Ailelerini ziyaret ettik. Minnet ve şükranlarımızı ilettik. Kuran tilavetleri oldu. Şehitlerimizin kabirlerine giderek dualar ettik. Allah nur içinde yatırsın. Onlar bu ülkenin geleceğine yönelik vazifelerini yerine getirdiler. Ülkenin bağımsızlığı için canlarını feda ettiler. Tüm şehitlerimizi şükranla anıyorum.”