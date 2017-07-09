Başkan Yılmaz: “Olimpiyatlarla Samsun’dan dünyaya mesaj vereceğiz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nın resmi maskotu Çakır ile Çiftlik Caddesi’nde vatandaşları selamladı. Esnafa hayırlı işler diledi. İşaret dili ile iletişim kurabilen ve bu özelliğiyle Türk spor tarihinin konuşabilen ilk maskotu olan Çakır, genç yaşlı, çoluk çocuk tüm herkesin gönlünü fethetti. Samsunluları olimpiyat oyunlarına davet eden Başkan Yılmaz ve Çakır ile vatandaşlar fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

18 Temmuz’da start alacak olimpiyat oyunları için büyük bir heyecan içinde olduklarını belirten Başkan Yılmaz, “Heyecanla Olimpiyat Oyunları’nın start alacağı 18 Temmuz gününü bekliyoruz. Misafirlerimiz geliyor. Şehrimizde her taraf artık olimpiyat havasında. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından yapılan spor komplekslerimizin etraflarındaki çevre düzenlemelerimizi tamamlama yönünde mücadele veriyoruz. Ulaştırma Bakanlığımız tarafından yapılan köprülü kavşaklarımızın da 13 Temmuz günü açılışı olacak. Kısacası 18 Temmuz’a giden süreç içerisinde şehrimizi böyle büyük bir etkinliğe hazırlamanın heyecanı ile dopdoluyuz" diye konuştu.

İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları ile Samsun’dan Dünya’ya bir mesaj verileceğini belirten Başkan Yılmaz, "İçinde bulunduğumuz coğrafyada ve Ortadoğu’da yaşanan sorunların olduğu bir ortamda şehrimizde böylesine güzel bir etkinliğin olması başta Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin talimatları ile gelişmiş olan öte yandan Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç Bey’in hiçbir şeyden sakınmaksızın bu olimpiyata en güzel şekilde ev sahipliği yapma yönündeki katkı ve çabaları, ev sahibi Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerin onlara layık olma çabaları ile birleşince ortaya çok güzel bir şeyler çıkacak. Bugün iki Çakır’ımızla Çiftlik Caddemizde vatandaşlarımızla selamlaştık ve olimpiyatımızın ruhunu halkımızla birlikte yaşayalım istedik. Ülkemizin hak etmediği eleştirilere bu olimpiyatlar ile Samsun’umuzdan inşallah gerekli cevabı vereceğiz. Samsun ve laik hukuk devleti olan Türkiye, demokrasi ülkesi. Dünyanın en gelişmiş standartları ne ise Türkiye’de de o var. Ey Dünya bunu görün bilin. Bunu size bir kez daha Samsun’dan haykırıyoruz dercesine bu güzellikleri anlatmak ve bu güzelliklerin sahibi olmak gururu ile ev sahipliği yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin ilk ve tek halka açık golf sahası olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü’nün de olimpiyatlara ev sahipliği yapacak olmasını değerlendiren Başkan Yılmaz, "Bu da heyecanımızın bir başka boyutu. Şu anda İşitme Engelli Golf Türk Milli Takımımız Samsun’da kamp yapıyor. Akşamları Golf Kulübümüze gelip antrenman yapıyorlar. Hakikaten golf alt yapısı kolay bir alt yapı değil. Çok şükür Samsun olarak bunu başardık. Şehrimiz için gurur verici" ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz açıklamalarının ardından Çakır ile şehir turuna devam etti.