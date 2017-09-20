Projeyi hedeflediğimiz tarihte bitireceğiz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılarak inşaatına başlanılan Hafif Raylı Sistem 19 Mayıs Üniversitesi hattında incelemelerde bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Mevcut sistemimize 7 km ilave ile üniversitemizin içindeki okullar, hizmet binaları ve yurtlara kadar gidecek olan hatta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Öğrencilerimizi, öğretim görevlilerimizi, personelleri ve buradaki hastanelerden hizmet alacak olan hastalarımızı ve yakınlarını modern ve konforlu bir ulaşım sistemiyle buluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah bu projeyi bitirdiğimizde Tekkeköy’de oturan bir vatandaşımız oradan bineceği tramvayla üniversiteye kadar gelme rahatlığına kavuşacak. Projeyi 2018 yılının son aylarında bitirip halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.