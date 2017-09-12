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12 Eylül 2017 13:27

Başkan Yılmaz: “Samsun güreşin başkenti”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonu Havzalı genç güreşçi Muhammed Furkan Dursun’u kabul etti.

Başkan Yılmaz: “Samsun güreşin başkenti”

12 Eylül 2017 13:27


Yunanistan’ın Başkenti Atina’da düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası’nda Rus rakibini 5 - 3 yenerek altın madalyayı kazanan Muhammed Furkan Dursun Samsun’a döndükten sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ı ziyaret etti.


Samsun’un spor alanında alt yapı eksikliğinin kalmadığını, olimpiyatların bu tesislerin tamamlanmasında etkili olduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Samsun için güreşin başkenti desek yanlış olmaz. Şehrimizin güney bölgesinde yer alan tüm ilçelerimizde güreş sporu ile uğraşan genç kardeşlerimiz var. Bunlardan birisi daha dünya şampiyonu olarak memlekete döndü. Havzalı Muhammed Furkan Dursun yavrumuzu canı gönülden kutluyorum. Yunanistan’ın başkenti Atina’da gerçekleştirilen Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda birinci olarak şanlı bayrağımızı dalgalandırdığı için gerçekten çok mutlu olduk. İnşallah ilerleyen yıllarda daha büyük başarılarını görürüz” dedi.


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ile birlikte ziyarete gelen genç güreşçiye saat hediye etti.




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