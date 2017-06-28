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28 Haziran 2017 16:00

Başkan Yılmaz: “Samsun’da yol konforu artıyor”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, olimpiyat oyunları için devam eden çalışmaları incelemeye devam ediyor.

Başkan Yılmaz: “Samsun’da yol konforu artıyor”

28 Haziran 2017 16:00


Tekkeköy ilçesinde bulunan Bahattin Ekici Spor Kompleksine bağlanan yolu 1350 metre sıcak asfalt yaptıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Tekkeköy ilçemizin yol sorunu kalmadı desek yeridir. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak hemen hemen her mahalle yolunu elden geçirdik. Eskiden toz toprak içinde olan Baki Esen Caddesi’nde de yaptığımız çalışmalarla yolun konforu arttırdık. Burada yaptığımız alt yapı, üst yapı ve tretuvar çalışmalarını bayramdan önce tamamlayarak kullanıma açtık” dedi.


Başkan Yılmaz, Tekkeköy ilçesindeki incelemelerin ardından yapımı devam eden Bowling Salonu çevresindeki peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını da yerinde inceledi.




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