Başkan Yılmaz: “Samsun’u yeniden giydiriyoruz"

Samsun’u estetik yönden güzelleştirmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Yılmaz, “Bu şehri estetik görünüme kazandırmak için küçük küçük dokunuşlar yapacağız. Biz bu hizmetleri yaptığımız sürece ‘ne oluyor yahu bu şehirde’ diyeceğiz. Bu çalışmalarımız şehri bir evin içine dönüştürme çabamızdır. Bu dediğim bakış 81 ilin hiçbirinde olmayan bir bakış açısıdır. Bu çaba çok kolay oluşmaz. Bizim şehirlerimizde bu iş yeni yeni başlayacak. Şehre estetik görünüm kazandırmak için kültürümüzü ve zevklerimizi ortaya koyarak bir kompozisyon hazırlayıp, bu yönde çalışmalar yapacağız” diye konuştu.

“Bazıları benim hakkımda bir kin, bir garez duygusuyla arkamdan konuşuyor”

“Bu şehir benim o kadar hayatım olmuş ki benim hakkımda konuşulanların hiçbir önemi yok” diyen Yılmaz şöyle devam etti: “Bazıları benim hakkımda bir kin, bir garez duygusuyla arkamdan konuşuyor. Ancak hizmeti yaptıktan belirli bir süre sonra, eğer birazcık vicdanı varsa, ‘bu adamın hakkında yanlış söyledim’ diyerek söylediklerinin farkına varıyor. Biz onu bunu gücendirmemek için herkesin dediklerine boyun eğersek, bu tarzda bir iş olur mu, böyle insanlık olur mu? Ben son olarak şunları söylemek istiyorum: Şehrin tüm alt yapı eksikliklerini tamamladık. Artık alt kısmı hallettik. Şimdi sıra üst kısımda. Şehri estetik görünüme kazandırmalıyız ve Samsun’u evimizin bir misafir odası haline getirmeliyiz.”

"Ankara yolu Karadeniz’in Orta Anadolu’ya açılan yoludur"

18 Temmuz’da Samsun’da başlayacak olan 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları hazırlıkları hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Samsunumuz 15 gün içerisinde büyük bir spor etkinliğinde ev sahipliği yapacak. Burada şehrimizi aşağı yukarı 1,5 yıldır olimpiyatlara hazırlıyoruz. Olimpiyatlara hazırlık sadece spor alt yapısının inşa edilmesi değildir. Spor alt yapısının inşa edilmesi konusunda Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın büyük gayretleri ve çabasıyla, neredeyse şehrimizde eksik olan bir sportif alt yapı tesisi kalmadı. Bunun yanında konaklama tesisleri, şehrin giriş çıkışlarındaki tertip ve düzen, şehrin estetik değerlere bağlığı gibi birçok alanda, Samsun’u görücüye çıkarırcasına estetik ve kentsel ölçekte şehircilikle ilgili vizyonumuzu ortaya koyacağız. Bir de Samsun-Ankara yolundan bahsetmek isterim. Bu yol Orta Anadolu’dan gelen ve bütün Karadeniz’e açılan trafiğin en önemli geçiş noktası. Yani Karadeniz’in Orta Anadolu’ya açılış kapısı. Bu kapının etrafını bütün estetik değerlerle tamamlamaya çalışıyoruz. Sadece peyzaj değil; olimpiyatla ilgili görselleri koyuyoruz, metruk binaları kaldırıyoruz. Sıvasız ve boyasız olan binalara işlem yapıyoruz. Bu bakımdan 18 Temmuz’a şehrimizi ciddi boyutta hazırlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bu alanda ağaçlandırma çalışmaları da yapıyoruz. Bu koridoru bir görkemli ağaçlandırmaya da tabi tutacağız. Yaptığımız bu çalışma Samsun halkımıza hayırlı olsun. Bununla da kalmayıp şehrimizi yeniden giydiriyoruz. Samsun’u havaalanına bağlayan koridoru da adeta nakış işler gibi işliyoruz” şeklinde konuştu.