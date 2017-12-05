Başkan Yılmaz: “Tramvay 1 yıl sonra üniversitede”

1 yıl sonunda artık tramvay kampüs içlerine kadar gidecek” dedi.

Samsun Valisi Osman Kaymak ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesini ziyaret etti. OMÜ Rektörü Sait Bilgiç ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir tarafından karşılanan Kaymak ve Yılmaz’a brifing verildi.

“Doğal doku bozulmadan ferah bir alan oluşturuldu”

Brifingin ardından Samsun Başkan Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite bahçesine yaptırılan peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi. Peyzaj uygulaması yapılırken doğal dokuya asla zarar verilmediğini belirten Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir, "Fakülte bahçesi sihirli dokunuşla ferah bir alan haline geldi. Çalışma yapılırken de buranın doğal dokusuna büyük bir hassasiyet gösterildi. Eğitim için atılan her adım insanlığın ve ülkemizin geleceği için atılıyor düşüncesiyle hareket ederek büyük bir titizlikle çalışma yapan başkanımıza teşekkürlerimizi ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

“1 yıl sonra tramvay kampus içine çıkmış olacak”

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin büyük bir üniversite olduğunu dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “İlçelerdeki fakülteleri, yüksek okullar katınca devasa bir yapılaşma ortaya çıkıyor. 62 bin insan üniversiteye geliyor. Üniversitemizle hep gurur duydum, duyacağım ve bu şehirde duyacak. Çocuklarımıza daha iyi modern bir şehir, üniversite şehri yapma konusunda büyük mesafeler aldık. Tramvayımızı üniversiteye çıkarma yolunda başlattığımız hamle tüm hızıyla devam ediyor. 1 yıl sonunda artık tramvay kampüs içlerine kadar gidecek. Sadece şehirde değil üniversitemizde de ferah yaşam alanları oluşturmaya devam ediyoruz. Ne yapıyorsak geleceğimiz olan öğrencilerimizin daha rahat bir şekilde eğitim görmesi” diye konuştu.

“Samsun bir tarım kenti”

Samsun Valisi Osman Kaymak ise, “Samsun gerçekten bir tarım kenti. Şimdi sağlık kenti ve sanayi kenti olmaya da çalışıyoruz. Samsun tarımı sürekli konuşulurken Ziraat Fakültesini bunun dışında tutmak mümkün değil. Buradaki hocalarımız bizlere yol gösterdi sürekli olarak. Ben üniversitemizin tarım alanındaki çalışmalarını başarılı bularak onları tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ziraat Fakültesi öğrencileri tarafından yetiştirilen güz yemişi meyvesini tatmayı da ihmal etmeyen Başkan Yılmaz ve Vali Kaymak, ardından üniversite yemekhanesinde kuyruğa girerek öğrencilerle birlikte karavanadan yemek yedi.