Başkan Yılmaz: “Tüm sorunları çözene kadar durmayacağız”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz kendisini ziyaret eden muhtarlara, “Ben bu işi yüreğime sindirdim. Tüm sorunları çözene kadar durmayacağız” dedi.

Havza Muhtarlar Derneği Başkanı olan Çakıralan Mahallesi Muhtarı Ahmet Çavdar ve Havzalı muhtarlar Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ı ziyaret ederek Havza’ya yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Havza’da Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan mahalle yollarının tamamına yakınının beton yollarla kaplandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Ben bu işi yüreğime sindirdim. Memlekete hizmet ibadettir mantığıyla ilerliyoruz. Bazen maddi zorluklar çekiyoruz, bunalıyoruz. Bu zorlukların sebebi kaliteli bir hizmet sunma isteğimizdir. Samsun’un her bir metrekaresine hizmet götürmek öyle kolay değil. Biz bunu imkanları zorlayarak yapıyoruz. Havza’nın 82 mahallesi var. Bunların 67’sinin yol sorununu kısa bir sürede ortadan kaldırdık. Geri kalan mahalleler içinde çalışmalarımız devam ediyor. Su sorununu aynı şekilde çözüyoruz. Merkeze sadece 5 kilometre mesafede olmasına rağmen yıllarca tankerlerle su taşıyan mahallerimiz vardı. Bu sorunlara da neşter vurduk. Ama her zaman dediğim gibi aynı anda her yere yetişmemiz mümkün olmuyor. Bu noktada vatandaşlarımızdan kısa bir zaman istiyoruz. Samsun’un yol ve su sorununu önümüzdeki birkaç yıl içinde çözeceğiz. Büyükşehir Yasası’nda ilçelerde bizim ve alt belediyelerin ilgilenmesi gereken yerler belli. Grup yolları bize ait, mahallelerdeki ara yollar alt belediyeye ait. Bizden bir şey isterken öncelikle bunun ayrımının yapılması gerekir. Valimizin muhtarlarla istişare toplantılarından da söyledim. Yetki ve sorumluluk alanımız dışında yaşanan bir kazanın sonucu kazayı yapana ve bize dönüyor. Görev alanımız dışında Allah korusun bir yavrumuz ezilse benim personelim direk suçlu durumda kanunlar önünde. Biz o yüzden kendi sınırlarımız içinden çıkmadan çalışmalarımızı yapıyoruz” diye konuştu.



“Büyükşehirle hizmeti gördük”

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Havza’da yaptığı çalışmalarla mahallelerde şimdiye kadar olmayan hizmeti gördüklerini belirten Havza Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Çavdar ise, “Biz Büyükşehir Belediyesi ile tanıştıktan sonra gerçek hizmeti gördük. Önceden yollarımıza asfalt atılıyordu, yama yapılıyordu. Kısa süre sonra yeniden bozuluyordu. Ama şimdi belediyemizin yaptığı beton yollar ömürlük oluyor. Ben Havza’mızı bu güzel çalışmalarla buluşturan siz değerli başkanımıza ve çalışma arkadaşlarınıza çok teşekkür ediyorum” diyerek başkan Yılmaz’a Havza’da yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Havza Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Çavdar daha sonra Başkan Yılmaz’a ‘Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ yazan bir tablo hediye etti. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın makamında gerçekleşen ziyarete Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Soğuk, Kayabaşı Muhtarı Bekir Erden, Yaylaçatı Muhtarı Recep Demiral, Ekinpınar Muhtarı Yüksel Dağlı, Erikbelen Muhtarı Ahmet Gökmen ve Çayırözü Muhtarı Hasan Ergün katıldı.