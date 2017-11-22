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22 Kasım 2017 13:20

Başkan Yılmaz: “Üstümüze düşeni her zaman yaparız”

YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan Aktürk, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Yılmaz: “Üstümüze düşeni her zaman yaparız”

22 Kasım 2017 13:20


Büyükşehir Belediyesi ve YEDAŞ’ın birlikte uyum içinde çalışması için gereken çalışmaların her zaman yapılacağını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Önümüz kış. Dün itibariyle Samsun’da kar yağışları başladı. Özellikle iç kesimlerde yer alan ilçelerimiz kar yağışlarından şehir merkezine göre daha çok etkileniyor. Böyle durumlarda elektrik arızaları boy gösterebiliyor. Bunlara müdahale edilmesi için tüm kurumlarla etkileşim halinde olmanız lazım. Bize düşen neyse yaparız o noktada sıkıntı yok. Sizde vatandaşımızı elektriksiz bırakmazsanız kış aylarını sorunsuz atlatırız. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak kent genelinde vatandaşlarımızın huzurlu bir hayat sürmesi için tüm kurumlarla uyum içinde çalışıyoruz. İl genelinde yaşanan her aksaklıktan haberimiz oluyor. Bize düşen görevleri hızlı bir şekilde yerine getiriyoruz, getireceğiz” diyerek Aktürk’e ziyareti için teşekkür etti.




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