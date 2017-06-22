Başkan Yılmaz, Vali Şahin onuruna iftar verdi

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz duygusal anların yaşandığı veda yemeğinde yaptığı konuşmasında, “Bu akşam, Samsun’a bir kazanç olarak gördüğüm çok değerli bir insanı uğurlamanın hüznünü yaşıyoruz. Samsun’da çalışmak gerçekten herkes için bir şans. Bizim görevimizde Samsun gibi bir yere gelmek için bu meslekte en az on beş yıl geçirmeniz gerekiyor. İsteseniz de kolay, kolay sizi buraya vermezler. Buralarda çalıştıktan sonra da ayrılmak ayrı bir hüzün. Ama biz Sayın Valimizi buradan yeni bir başlangıç için uğurluyoruz. Bunu bir görev değişimi olarak görüyoruz. Sayın Valimizin sorun çözmedeki yeteneği takdire şayan. Bizlere her konuda destek olan Sayın Valimize bundan sonraki hayatında ve yaşamında sağlık ve başarılar diliyorum” dedi.

“Sayın Valimizle biz ahenk içinde çalıştık”

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz yaptığı konuşmasında, “Değerli arkadaşlar, hayat devam ediyor. Sayın Valimizin Samsun’a atanmasından bu güne kadar, biz doludizgin şehrimizle ilgili hizmetleri bir ibadet olarak kabul ettik ve bir ibadet gibi yaptık. Biz yaptığımız her işi, bütün ciddiyetimizle, bütün hassasiyetimizle, bütün insana dokunan boyutuyla ilgili ayrıntıları göz önüne alarak hak ve hukuk kavramlarını ve kul hakkını bütün netliğiyle göz önüne alarak Sayın Valimizle beraber üç yıl çalıştık. Sayın Valimizle biz ahenk içinde çalıştık. Bu üç yıl içerisinde şehrimiz insanına elimizden gelen iyi şeyleri yaptığımıza inanıyorum. Sayın Valimizin iyi bir baba, iyi bir arkadaş, iyi bir dost ve iyi bir halk adamı olması bu geçtiğimiz üç yıl içerisinde Samsun halkının gönlünde, kalbinde yer edinmeye neden olmuştur. Rabbim Sayın Valimizin yolunu açık etsin. Sayın Valimize ailesiyle birlikte hayırlı bir gelecek diliyorum” diye konuştu.

“Samsun çok müstesna bir şehir”

“Ben hayatım boyunca çalışmayı düstur edindim” diyen Vali İbrahim Şahin ise, “Değerli arkadaşlar, Samsun’dan giderken çok zengin bir şekilde gidiyorum. Sizler gibi dostlar kazanarak gidiyorum. Çünkü eğer buraya gelmemiş olsaydım sizleri tanımayacaktım. Sadece Allah rızası için ve bu ülke insanı için çalışmalıyız. Samsun Valisi olmak benim bir tercihimdi. Allah’a şükürler olsun Samsun’a geldik ve güzel bir üç yıl geçirdik. Bunu samimiyetimle ve inanarak söylüyorum, Samsun çok müstesna bir şehir. Kuş Cenneti’ne gidiyorum ve adeta oradaki tabiat güzelliğine hayran kalıyorum. Dünyanın çok yerini gezdim, böyle bir güzellik göremedim. Samsun her yönüyle bir başka güzel” ifadelerini kullandı.

“MEDİKÜM konusunu ben Samsun’un geleceği olarak görüyorum”

Vali Şahin sözlerine şöyle devam etti: “MEDİKÜM konusunu ben Samsun’un geleceği olarak görüyorum. Geçen hafta Sayın Bakanımızın, Milletvekillerimizin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımızın, MEDİKÜM yöneticilerinin katılımıyla Ankara’da Başbakan Yardımcımız Sayın Nurettin Canikli başkanlığında bir toplantı yaptık. Sayın Başbakan Yardımcımız Nurettin Canikli, Samsun Milletvekilimiz Çiğdem Karaaslan’ı arayarak ’Samsun’da üretilen medikal el aletlerinin listesini ve miktarını çıkartın. Sağlık Bakanımıza hepsini aldırtıyorum’ diyor. Bizim zaten istediğimiz şey bu idi. Bir şey daha istiyoruz. Biraz güdümlü üretim yaptırılabilirse yani üretilen ürünü almak yerine şu ürünü istiyoruz, şu kadar üretin der bunu önce iç piyasaya, sonra dış piyasaya verirsek daha avantajlı olur. Bu konuştuklarımız belki 40 yıl değil de 100 yıl sonra çok önemli bir noktaya gelecek ama ipin ucunu kaçırmazsak bizim Samsun’da cerrahi aletlerde bin 800, 2 bin kişi değil, 20 bin kişinin çalışmasını sağlamış oluruz. Bu, şehrimize çok ciddi bir sıçratma yaptıracaktır.”

Samsun’u inşaatla donatırken çok iyi bir planlama yapılması gerektiğini vurgulayan Şahin, “Yapılan planları tekrar, tekrar gözden geçirmek gerekiyor. Çünkü bu şehri güzel kılan yeşillikler ve maviliklerin iç içe olduğu bir yerde adeta bir gerdanlık gibi Samsun’un bu kıyı şeridine evlerin yayılıyor olması veya yavaş, yavaş yukarıya doğru evler dikine çıkıyor olması beni biraz tereddüde sürüklüyor. Onun için önümüzdeki dönemde Samsun başta iç turizmin, sonra da yabancı turistlerin uğrak yeri olabilecek veya birinci destinasyonu olabilecek bir merkez. Çünkü bu bölge bakir ve bizim için çok büyük bir şans. Tek derdimiz var, ülke insanı zenginleşsin, ülkemiz kalkınsın, müreffeh bir duruma çıkalım ve herkes daha çok rahat etsin. Her son bir başlangıçtır. Ben hakkımı sizlere helal ediyorum. Sizlerde hakkınızı helal edin. Allaha ısmarladık” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz tarafından Vali Şahin’e tablo ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Veda yemeğine ayrıca, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Adalet Komisyon Başkanı Kemal Alver, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Erol Tosun, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb.Ünsal Ağaoğlu, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve iş adamları katıldı.