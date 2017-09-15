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15 Eylül 2017 15:22

Başkan Yılmaz: “Yaşanabilir bir Samsun için çalışıyoruz”

Terme ilçesinde yapılan yatırımları yerinde inceleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, yaşanabilir bir Samsun için çalıştıklarını söyledi.

Başkan Yılmaz: “Yaşanabilir bir Samsun için çalışıyoruz”

15 Eylül 2017 15:22


Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımları incelemek ve tamamlanan projeleri kontrol etmek için Terme’ye giden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, kentin her noktasına hizmet götürdüklerini, er ya da geç tüm sorunların çözüme kavuşturulması için gayret ettiklerini söyledi.



“17 ilçede binden fazla mahalleye hizmet götürüyoruz”


Terme’de bulunan Tutluk, Gölyazı ve Aybeder Mahallelerine ait olan grup yollarının bitmesinin ardından ulaşım sorununun ortadan kalktığını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Sadece şehir merkezi değil, 17 ilçemizde ve binin üzerinde mahallemizde Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımız var. Burada yaptığımız beton yol çalışması onlardan sadece birisi. Gölyazı, Tutluk ve Aybeder Mahallelerini birbirine bağlayan ve belediyemizin sorumluluğunda olan 10 kilometrelik yolu bitirerek vatandaşlarımızın kullanımına açmış olmak bizleri sevindiriyor. Hayırlı uğurlu olsun. Yaptığımız çalışmaların karşısında aldığımız dualar bizlere yetiyor. 2014 yılının Mart ayından bu yana bin 400 kilometre civarında beton yol yaptık. Bununla beraber betona uygun olmayan yerlerde asfalt çalışmaları yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. 5 bin kilometrelik yol ağımızı komple elden geçiriyoruz. Önceliğimiz her zaman nüfus yoğunluğu fazla olan ve aciliyeti olan yerlerdir. Bu yüzden yol sorunu olan vatandaşlarımızın sabrederek beklemelerini istiyoruz. En kısa zamanda bu sorunları halledeceğiz. ‘Yıllardır mahallemize hizmet gelmedi’ diyen vatandaşlarımızı Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla buluşturacağız” dedi.



Eski başkandan çalışmalar için teşekkür


Başkan Yılmaz’a eşlik eden Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Soğuk, Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Çam ve Terme’de görevli Büyükşehir Belediyesi personelleri daha sonra eski Gölyazı Belde Belediye Başkanı İsa Baş’ın misafiri oldu. Eski Başkan İsa Baş Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a mahallelerinde yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, tüm mahalle halkının çalışmalardan memnuniyet duyduğunu belirtti.




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