Başkan Yılmaz’dan birlik ve beraberlik vurgusu

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Terme İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Geçen hafta yapılan ilçe kongresinde 310 delegenin oyunu alarak yeniden başkan seçilen AK Parti Terme İlçe Başkanı Ali Kılıç ve yönetimini ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, yeni yönetime hayırlı olsun dileklerini iletti.

Belediye olarak teşkilatlarla her zaman birlik ve beraberlik içinde çalıştıklarını kaydeden Başkan Yılmaz, yeni dönemde de aynı şekilde şehir için uyum içinde çalışmaya gayret edeceklerini dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Terme İlçe Başkanı Ali Kılıç da, Samsun ve Terme olarak birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını, paylaşmayı, istişareyi ve ortak aklı üretmeyi hedef alacaklarını söyledi.