Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 17:32

Başkan Yılmaz’dan birlik ve beraberlik vurgusu

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, belediye olarak teşkilatlarla birlik ve beraberlik içinde çalıştıklarını söyledi.

Başkan Yılmaz’dan birlik ve beraberlik vurgusu

14 Eylül 2017 17:32


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Terme İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Geçen hafta yapılan ilçe kongresinde 310 delegenin oyunu alarak yeniden başkan seçilen AK Parti Terme İlçe Başkanı Ali Kılıç ve yönetimini ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, yeni yönetime hayırlı olsun dileklerini iletti.


Belediye olarak teşkilatlarla her zaman birlik ve beraberlik içinde çalıştıklarını kaydeden Başkan Yılmaz, yeni dönemde de aynı şekilde şehir için uyum içinde çalışmaya gayret edeceklerini dile getirdi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Terme İlçe Başkanı Ali Kılıç da, Samsun ve Terme olarak birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını, paylaşmayı, istişareyi ve ortak aklı üretmeyi hedef alacaklarını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç